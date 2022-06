Teatro Stabile di Torino: Summer Plays

L’ESTATE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

PRATO INGLESE | SUMMER PLAYS | LA BELLA STAGIONE

dal 16 giugno al 17 luglio 2022

La Stagione dello Stabile, anche nel 2022, si prolunga nel periodo estivo e propone Summer Plays. Nuove destinazioni, che giunge alla sua terza edizione. Come nei due anni precedenti, il progetto avrà una programmazione diversificata che darà spazio a spettacoli, seminari di formazione e attività per bambini e famiglie.

Nell’ambito di Summer Plays. Nuove destinazioni, il palcoscenico del Teatro Gobetti accoglierà dal 21 giugno al 12 luglio 2022 artisti e artiste del territorio, che presenteranno drammaturgie nuove e testi di grandi autori riproposti in chiave contemporanea.

La programmazione si aprirà con l’Associazione Almateatro e l’Associazione TerraTerra che proporranno La forza nascosta. Scienziate nella Fisica e nella Storia di Gabriella Bordin ed Elena Ruzza, per la regia di Gabriella Bordin (21 giugno); l’attrice Irene Ivaldi e il violoncellista Lamberto Curtoni saranno i protagonisti di Ho sognato di restare, ispirato a Casa di giorno, casa di notte di Olga Tokarczuk (23 giugno); la Compagnia Asterlizze proporrà Something about you di Francesca Garolla con il contributo di Maria Grosso, per la regia di Alba Maria Porto (25 giugno); l’Accademia dei Folli presenterà Over the Rainbow, una rilettura di Una questione privata di Fenoglio, per la regia di Carlo Roncaglia (28 giugno); Santibriganti Teatro porterà in scena Io odio di Valentina Diana, per la regia di Maurizio Bàbuin (30 giugno). Il cartellone proseguirà con due lavori presentati nel loro primo studio: Poli(cis)tica di e con Roberta Lanave (2 luglio) e Dentro l’amore mio per UNO di Valentina Diana per la regia di Elena Serra (5 luglio). La compagnia Amaranta Indoors presenterà A casa allo zoo, due atti unici di Edward Albee (7 luglio), diretti e interpretati da Marta Cortellazzo Wiel, Christian di Filippo, Marcello Spinetta, mentre Il Mulino di Amleto proporrà un adattamento dell’opera Ruy Blas di Victor Hugo, con la regia di Marco Lorenzi (9 luglio). Chiuderà la rassegna uno studio dello spettacolo Onirica di Giulia Odetto (12 luglio).

Summer Plays proporrà nuovamente tre seminari di aggiornamento, rivolti in particolar modo ai giovani professionisti del territorio. I seminari saranno dedicati a scenografia, con Gregorio Zurla (dal 27 giugno all’1 luglio), drammaturgia con Letizia Russo (dal 4 all’8 luglio) e recitazione con Leonardo Lidi (dall’11 al 15 luglio).

A completare e arricchire la proposta estiva dello Stabile, il tradizionale appuntamento con Prato Inglese, che presenterà Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare per la regia di Valerio Binasco. In scena un nuovo cast, con (in ordine alfabetico) Davide Antenucci, Luigi Bignone, Valerio Binasco, Fabrizio Costella, Giordana Faggiano, Denis Fasolo, Lorenzo Frediani, Paolo Giangrasso, Marta Malvestiti, Olivia Manescalchi, Nicola Pannelli, Cristina Parku, Greta Petronillo, Bruno Ricci, Letizia Russo, Michele Schiano di Cola, Valentina Spaletta Tavella. Lo spettacolo sarà in scena dal 16 giugno al 3 luglio al Teatro Carignano, dal martedì alla domenica alle ore 21. Le repliche accessibili sono previste dal 21 al 26 giugno.

Sempre al Teatro Carignano, verranno programmati nuovi appuntamenti di Scena Aperta, il percorso alla scoperta dello storico teatro torinese curato da Thea Dellavalle, che saranno inseriti nell’ambito del progetto La Bella Stagione, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e coordinato dal Consorzio Xkè? ZeroTredici. Le repliche di Scena Aperta si svolgeranno da sabato 18 giugno a domenica 17 luglio: le recite dal martedì al venerdì sono riservate ai gruppi di ragazzi che aderiscono al progetto La Bella Stagione, mentre quelle del fine settimana (il sabato alle ore 18 e la domenica alle ore 10.30) sono aperte al pubblico.