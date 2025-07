Cultura. Musiche dell’altro mondo nell’Appennino bolognese tra Campolo e la Rocchetta Mattei: dall’8 al 19 luglio al via Spaesaggi Festival. Allegni: “Anche così promuoviamo un territorio ricco di fascino al centro di un grande intervento di rigenerazione grazie ai fondi Pnrr”

Sei serate a ingresso gratuito con artisti internazionali e una sezione di didattica musicale, ma anche escursioni, workshop per coinvolgere la comunità locale e far conoscere il progetto di rigenerazione ‘Da Campolo l’Arte fa Scola’ finanziato dal Bando Borghi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che coinvolge il borgo di Campolo e il territorio di Grizzana Morandi (Bo)

Bologna – Prenderà il via l’8 luglio la terza edizione di Spaesaggi Festival, l’appuntamento che trasforma l’Appennino bolognese in un crocevia di suoni, visioni e culture. Serate a ingresso gratuito, con artisti provenienti da ogni parte del mondo e un’importante sezione didattica.

Promosso dal Comune di Grizzana Morandi e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, la rassegna torna a intrecciare ‘paesaggi’ e ‘spaesamenti’ in un’esperienza collettiva.

Il programma del Festival è stato presentato ai giornalisti questa mattina a Bologna, in Regione, dall’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, con il co-direttore artistico di Spaesaggi, Carlo Maver, il consigliere comunale con delega ad Ambiente e Turismo del Comune di Grizzana Morandi, Francesco Marucci, e la presidente e delegata alla Cultura dell’Unione Comuni dell’Appennino Bolognese, Valentina Cuppi.

In calendario sei serate, tutte a ingresso gratuito, con artisti provenienti da ogni parte del mondo, un’importante sezione di didattica musicale, ma anche escursioni, workshop e momenti dedicati al coinvolgimento della comunità locale. Sarà un’occasione per promuovere il territorio e far conoscere il progetto di rigenerazione ‘Da Campolo l’Arte fa Scola’, finanziato dalla linea A del Bando Borghi nell’ambito del Pnrr, che coinvolge il borgo di Campolo e il territorio di Grizzana Morandi.

“Un festival molto importante che anima questi bellissimi luoghi di musica e di festa- ha spiegato l’assessora Allegni-. E anche un’occasione per promuovere il territorio e far conoscere il progetto di rigenerazione ‘Da Campolo l’Arte fa Scola’, finanziato dalla linea A del Bando Borghi nell’ambito del Pnrr, che coinvolge il borgo di Campolo e il territorio di Grizzana Morandi. Un progetto pilota da 20 milioni di euro, selezionato dalla Regione nell’ambito del bando Pnrr sui borghi, che ha la grande ambizione di dimostrare la possibilità di uno sviluppo per l’Appennino e la possibilità di ripopolare queste zone valorizzando i suoi borghi”.

Dal 2023 è in corso il progetto di rigenerazione che mira a trasformare Campolo e il suo territorio in un luogo attrattivo e accogliente per comunità locali, nuovi abitanti, imprese, professionisti, creativi e turisti.

L’intervento si estende oltre il borgo, valorizzando un ricco patrimonio culturale, naturale e architettonico, e integrando percorsi di turismo lento come la Ciclovia del Sole e la Via della Lana e della Seta. In collaborazione con enti locali e con la Cooperativa di Comunità Palens, il progetto prevede interventi su beni pubblici per creare un sistema diffuso di residenzialità, ospitalità e cultura, supportati da azioni immateriali volte a potenziare l’offerta culturale e le opportunità formative e lavorative sul territorio.

La terza edizione del festival Spaesaggi 2025

Un viaggio musicale senza confini, che ha già coinvolto nel 2023 e 2024 migliaia di persone e ospitato sul palco artisti nazionali e internazionali di grande rilievo, protagonisti di una proposta ricca e trasversale: da Roby Lakatos a Los Wembler’s de Iquitos, da Salif Keita e Vinicius Cantuaria, ma anche Raiz, Riccardo Tesi, Dargen D’Amico, Trilok Gurtu, Enrico Pieranunzi, Mônica Salmaso, Gabriele Mirabassi e molti altri.

La terza edizione di Spaesaggi Festival si aprirà l’8 luglio con un momento di alta formazione artistica. Per tre giorni, Grizzana Morandi ospiterà le Masterclass di strumenti ad arco, guidate dai docenti prof. Guglielmo De Stasio e la prof.ssa Grazia Elisabetta Serradimigni del Conservatorio G.B. Martini di Bologna.

Il 9 luglio, a Riola, frazione di Grizzana Morandi (Bo), partirà la programmazione dei live con un concerto che vedrà protagonisti giovani talenti internazionali, in un dialogo tra culture e sonorità, dove il ritmo caldo e coinvolgente dell’orchestra Colombian Latin Jazz incontrerà l’eleganza del Wittenberg String Ensemble.

A seguire, la Rocchetta Mattei, diventerà cuore pulsante della rassegna. Il 10 luglio il clarinettista Nico Gori guiderà un ensemble jazz in un omaggio eclettico a questo strumento che ha saputo imporsi nella classica così come nel jazz; l’11 luglio sarà la volta del trio Del Barrio con la voce intensa di Niña del Monte, per un tributo appassionato a Mercedes Sosa e alla grande canzone popolare argentina. Il 12 luglio, il gruppo colombiano Zumbao porterà sul palco l’energia travolgente del joropo llanero, tradizione di cui è appassionato portavoce, seguito dal dj set “Carovane di suoni” di Valerio Corzani, per un viaggio musicale tra culture nomadi e migranti.

All’alba del 13 luglio, lo scenario si sposterà sul Montovolo, per un concerto immersivo di Edmondo Romano, tra strumenti a fiato tradizionali e paesaggi sonori che attraversano continenti e secoli. Spaesaggi si chiuderà quindi il 19 luglio a Grizzana Morandi con Matteo Belli, in scena con tre testi originali in un’esilarante sequenza di Intermezzi comici e grammelot, accompagnato dall’energia dei Santa Balera, giovane collettivo che reinterpreta il liscio in chiave contemporanea, tra teatro e performance musicale.

Durante il giorno invece, grazie alla collaborazione di alcune realtà coinvolte nel progetto e di professionisti locali, si susseguiranno visite guidate alla scoperta dei luoghi della rigenerazione ed escursioni nei dintorni del borgo di Campolo. E ancora, workshop partecipativi per coinvolgere la cittadinanza nella progettazione di nuovi spazi che prenderanno vita grazie all’iniziativa e un incontro curato dallo Sportello Imprenditoria di BIS Appennino per la riattivazione economica del borgo.

Spaesaggi Festival fa parte del progetto pilota ‘Da Campolo l’arte fa Scola’ finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, progetto Pnrr M1C3 – Investimento 2.1 Attrattività dei borghi – linea A – organizzato dal Comune di Grizzana Morandi e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e gestito dal Ministero della Cultura e dalla stessa Regione, per contribuire alla costruzione di un nuovo sistema territoriale a matrice culturale e turistica. Il 17 e il 18 luglio il borgo di Campolo ospiterà i rappresentanti dei 21 borghi protagonisti della linea A insieme all’Unità di missione Pnrr del Ministero della Cultura e a Fondazione Fitzcarraldo per ArtLab Satellite Campolo, un confronto sull’attuazione dei progetti e uno sguardo sul prossimo futuro.

La direzione artistica è a cura di Egea Records, Claudio Carboni e Carlo Maver, da anni impegnati nell’organizzazione di festival nell’Appennino Bolognese e non solo.