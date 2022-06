Guerra Russia-Ucraina

Notizia in aggiornamento

Guerra in Ucraina, in diretta: dal 70% all’80% della città strategica di Sievierdonetsk è controllata dalle forze russe

Il “costo umano” della battaglia di Sievierdonetsk, città dell’Ucraina orientale, è “terrificante”, ha dichiarato lunedì 13 giugno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il quale “la battaglia del Donbass passerà sicuramente alla storia militare come una delle più violente battaglie in Europa”.

kyiv riporta da 100 a 300 dei suoi uomini uccisi ogni giorno.

le forze ucraine hanno ammesso di aver abbandonato il centro di Sievierdonetsk. “Con il supporto dell’artiglieria, il nemico ha preso d’assalto Severodonetsk, ottenuto un successo parziale e ha respinto le nostre unità dal centro della città. Le ostilità continuano “, ha detto lunedì mattina lo stato maggiore ucraino. Serhi Haidai, governatore della regione di Luhansk, ha confermato che le forze ucraine sono state respinte dal centro.

kyiv afferma di aver perso un quarto della sua terra arabile a causa dell’occupazione russa. Secondo il ministero dell’Agricoltura ucraino, la produzione sarà sufficiente a coprire il consumo interno. Ma l’impossibilità di esportare i cereali prodotti all’estero fa temere “un uragano di carestie” nei prossimi mesi secondo l’Onu.

Combattimenti infuriano anche nell’Ucraina meridionale , con battaglie aeree e attacchi con elicotteri russi alle posizioni ucraine a Mikolaiv e Kherson, secondo l’ultima dichiarazione del comando delle truppe ucraine per il sud del Paese, durante la notte da lunedì a martedì. A Mikolaiv, un importante porto sull’estuario del Dnepr, l’avanzata russa è stata fermata alla periferia della città e l’esercito ucraino ha scavato trincee lì, ha osservato una squadra dell’Agence France-Presse

La richiesta dell’Ucraina per lo status di candidato per l’Unione europea (UE) riceverà presto risposta , ha promesso Ursula von der Leyen sabato. “Vogliamo sostenere l’Ucraina nel suo viaggio europeo”, ha assicurato Volodymyr Zelensky, presidente della Commissione europea, in visita a Kiev .

Amnesty International lunedì (13 giugno) ha accusato la Russia di crimini di guerra in Ucraina. L’organizzazione afferma che centinaia di civili sono morti in incessanti attacchi a Kharkiv, molti dei quali sono stati effettuati con bombe a grappolo. La ONG per i diritti umani afferma di aver trovato prove che dimostrano che in sette attacchi ai quartieri della seconda città più grande dell’Ucraina nel nord-est del paese, le forze russe hanno utilizzato bombe a grappolo, munizioni 9N210 e 9N235 e mine a grappolo, due categorie vietate dai trattati internazionali.