Aeroporto Trapani: Festa della Musica 2022

Festa della Musica 2022, il programma del 21 giugno all’aeroporto di Trapani Birgi

Dalle 10.00 alle 17.30, esibizioni dal vivo e brani a tema Recovery Sound & Green Music Economy

La musica torna a essere protagonista negli aeroporti italiani il 21 giugno, e anche al Vincenzo Florio di Trapani Birgi, in occasione della Festa della Musica 2022, incentrata quest’anno sul tema Recovery Sound & Green Music Economy. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Assaeroporti e le società di gestione aeroportuale italiane aderiscono per la quarta volta a questo rilevante evento culturale internazionale, promosso dal ministero della Cultura, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla SIAE, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali.

L’edizione di quest’anno è particolarmente importante per tutti gli aeroporti: rappresenta un momento simbolico di ripartenza per un settore tra i più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia, che ha portato a una contrazione senza precedenti dei dati di traffico passeggeri. Il prossimo 21 giugno, in otto aeroporti italiani, Bari, Bergamo, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Torino e Trapani, verranno ospitati eventi, iniziative e esibizioni musicali rivolte sia ai passeggeri, sia alla numerosa comunità di lavoratori aeroportuali.

Il programma musicale all’aeroporto di Trapani Birgi

L’aeroporto di Trapani Birgi, gestito dalla società Airgest, in occasione della Festa della Musica 2022, proporrà dalle 10 del mattino alle 17,30 una diretta radio live con RMC 101, nell’area Land side, con brani che contribuiranno a promuovere la sostenibilità ambientale, al fine di aumentare la consapevolezza rispetto ai cambiamenti climatici. Il programma prevede anche la presenza di esibizioni dal vivo del musicista Michele Pantaleo, del cantautore Vincenzo Scardino, della cantante Claudia Labidi, del duo Calandra e Calandra. A condurre la ridetta Maurizio Campo, Isa Scardicchio, Vittoria Abbenante, Mariella Domingo.

«Siamo felici di aver aderito anche quest’anno all’iniziativa – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – perché un aeroporto vivo e vitale è già una festa, quando è inebriato dalla buona musica è ancor di più una gioia. Ringrazio, Enac ed Assaeroporti per averci coinvolto e i nostri media partner RMC 101 che hanno scelto di sposare l’evento e farsi coinvolgere dal clima positivo che innesca».