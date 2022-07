Gli appuntamenti di domani 7 luglio al Sole Luna Doc Film Festival

La presentazione del progetto Navire Avenir in collaborazione con l’Institut francais e il Goethe Insitute: un catamarano ideato tra Marsiglia e Palermo dal collettivo di architetti e artisti Perou per salvare i migranti

Tra i film in programma: l’anteprima assoluta di Mamme volanti di Giulio Tonincelli e Paolo Fossati (in concorso) e l’anteprima nazionale En Nous di Régis Sauder

Alle 22:30, omaggio a Pier Paolo Pasolini con Rivisitazione dello Sciopero, sonorizzazione dal vivo del documentario inedito Lo sciopero dei netturbini

Palermo, 06 luglio 2022. “Creare legami” è uno dei motti del SLDFF ed è anche il nome della sezione del Festival dedicato a talk, incontri, connessioni con il mondo associativo. Evento di punta di questa 17esima edizione per Creare Legami è la presentazione in collaborazione con l’Institut Français e il Goethe Institut del progetto Navire Avenir con Sébastien Thiéry e diversi membri del Collettivo Perou in residenza a Palermo per riflettere sul tema delle migrazioni.

L’incontro apre alla Sala delle Verifiche del Complesso monumentale dello Steri, a partire dalle ore 19:00,il calendario di appuntamenti di domani 7 luglio. Partecipanno: Sébastien Thiéry, politologo, coordinatore di Perou (Pôle d’exploration des ressources urbaines) ed Elsa Ricq-Amour, terapeuta, moderati da Giulia De Spuches.

Avenir è il nome scelto per un catamarano progettato da artisti e architetti tra Marsiglia e Palermo per salvare e accogliere i migranti nel Mediterraneo. Un’imbarcazione lunga 67 metri e larga 22,5 metri, in grado di ospitare 372 sopravvissuti e 40 membri dell’equipaggio, una nave laboratorio in termini di cura, adatta a situazioni di grande pericolo con cucina d’emergenza e spazi di vita multiculturali. Ogni giorno, al largo del Mediterraneo, i soccorritori sono al lavoro per salvare la vita a uomini, donne e bambini. Più in generale Perou si impegna a fare inserire nelle liste del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità questi gesti di soccorso, di cura, di benevolenza, di amicizia che hanno un valore enorme: tenere assieme l’umanità presente e quella futura.

Per la sezione dei film in gara in Cortile Steri alle 21:00 sarà proiettato in anteprima assoluta Mamme volanti di Giulio Tonincelli e Paolo Fossati (Italia 2022, 14’): un gruppo di donne, coraggiose e determinate, lotta per salvare il proprio territorio e i propri figli, svelando una nuova prospettiva da cui guardare il mondo.

Tra i film fuori concorso, alle 20:30 in cortile Abatelli, è in programma Dadalove di Chiara Agnello (Italia 2021, 57’) che racconta una compagnia teatrale molto speciale: Teatri Alchemici, formata da ragazzi affetti dalla sindrome di down e diretta dai registi siciliani Ugo Giacomazzi e Luigi di Gangi.

Alle 21:00, in Sala delle Verifiche, in collaborazione con l’Institut Français e il Goethe-Institut, sarà invece presentato in anteprima nazionale il film En Nous di Régis Sauder (Francia 2021, 100’) di Régis Sauder: storia di un’insegnante e i suoi ex studenti che si ritrovano e fanno i conti con i sogni rivelati in un film 10 anni prima.

Infine, alle 22,30 nella sala del Cortile Steri: il lungometraggio della sezione Sicilia doc dedicato ai lavori dei giovani registi del CSC: Vie dell’Ombra di Anton Frankovitch (Italia 2021, 59′).

Alle 22,30 in Cortile Abatelli, infine, l’omaggio a Pier Paolo Pasolini. Lo sciopero dei netturbini, è il documentario inedito del regista ritrovato nel 2005: racconta il primo sciopero dei netturbini del 1970 e avrebbe dovuto far parte di un’opera collettiva. Il film non fu montato ed è stato ritrovato (senza audio) negli scaffali dell’Archivio del Movimento Operaio Democratico. Rivisitazione dello sciopero è un progetto audiovisivo di Cosimo Terlizzi e Luca Maria Baldini, presenti a Palermo. Re-interpreta il documentario di Pasolini ed è pensato per una sonorizzazione live. “Gli scopini” diventano il medium per le sue parole e per il celebre discorso di Moravia al suo funerale.