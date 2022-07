Residenza teatrale estiva al Teatro Verdi di Monte San Savino con la compagnia di giovani artisti Fondamenta Zero. A cura di Officine della Cultura in collaborazione con Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi.

Una talpa al Teatro Verdi, residenza della compagnia Fondamenta Zero

Dal 12 al 26 luglio il Teatro Verdi di Monte San Savino si fa casa per i giovani artisti della compagnia ai fini dell’allestimento del nuovo progetto teatrale

Una giovane compagnia teatrale, tre attrici, un attore e una tecnica, un copione da mettere in scena, un teatro da abitare per trasformare un progetto artistico in forme, luci, voci, corpi, memorie. E confronto. Sul palcoscenico, innanzitutto, per arrivare al pubblico, infine, in una data da mettere in agenda.

La compagnia teatrale Fondamenta Zero, nata nel 2018 proprio a Monte San Savino in occasione della nascita dello spettacolo “Alle porte”, torna al Teatro Verdi grazie a Officine della Cultura, in collaborazione con Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi, per una nuova “residenza trampolino” dedicata alle giovani compagnie teatrali all’interno del progetto “Artisti nei territori” finanziato dal MiC Ministero della Cultura e da Regione Toscana. Torna con Elena Ferri, Claudia Manuelli, Emilia Scatigno e Paolo Tosin per