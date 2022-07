Guerra Russia-Ucraina: Guerra in Ucraina, in diretta: firmato accordo per l’esportazione di grano bloccato nei porti del Mar Nero

Ucraina e Russia firmano un accordo con la Turchia sostenuto dalle Nazioni Unite per aumentare le esportazioni di grano

Ucraina e Russia hanno firmato venerdì al Palazzo Dolmabahçe di Istanbul due distinti accordi con la Turchia e le Nazioni Unite per l’esportazione di cereali e prodotti agricoli bloccati nei porti del Mar Nero dalla guerra e che sono gravemente carenti nei mercati globali.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (a sinistra) e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (a destra) firmano l’accordo sul trasporto sicuro di grano e generi alimentari dai porti ucraini, a Istanbul, il 22 luglio 2022. OZAN KOSE / AFP

Ecco cosa sappiamo del contenuto di questo accordo, che è stato negoziato ferocemente per due mesi.

Ispezioni in partenza e arrivo in Turchia

L’ispezione delle navi che trasportavano il grano era un requisito di Mosca, che voleva assicurarsi che non avrebbero consegnato armi contemporaneamente all’Ucraina. Tali ispezioni non si svolgeranno in mare, come previsto a suo tempo per ragioni pratiche, ma si svolgeranno in Turchia, probabilmente a Istanbul, che possiede due grandi porti commerciali, all’ingresso del Bosforo (Haydarpasa) e sul Mare di Marmara (Ambarli). Condotti dai rappresentanti delle quattro parti, si svolgeranno alla partenza e all’arrivo delle navi.

Linee di navigazione sicure

Russi e ucraini si impegnano a rispettare le rotte marittime attraverso il Mar Nero libere da qualsiasi attività militare. Secondo l’accordo, se necessario, lo sminamento deve essere effettuato da un “paese terzo” – diverso dai tre coinvolti – che non è stato ancora specificato. In partenza dall’Ucraina, le navi saranno scortate da navi ucraine (probabilmente militari) che apriranno la strada all’uscita dalle acque territoriali ucraine.

Quattro mesi rinnovabili

L’accordo verrebbe firmato per quattro mesi e automaticamente rinnovato. Se attualmente sono scaduti dai 20 ai 25 milioni di tonnellate di cereali nei silos dei porti ucraini e al ritmo di otto milioni di tonnellate evacuate al mese, questo periodo di quattro mesi dovrebbe essere sufficiente per svendere le scorte.

Una controparte per cereali e fertilizzanti russi

Un protocollo d’intesa deve accompagnare questo accordo, firmato dalle Nazioni Unite e dalla Russia, a garanzia che le sanzioni occidentali contro Mosca non riguarderanno cereali e fertilizzanti, direttamente o indirettamente. Questa era una richiesta della Russia, che l’ha resa sine qua non per la firma dell’accordo.