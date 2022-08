Mya Fracassini canta Battisti al Festival delle Musiche

Evento speciale del festival, in collaborazione con Cesvot, nella lettura inedita di una musica “leggera” diventata un “classico” della nostra cultura

A Monte San Savino è in arrivo uno tra gli eventi attesi del Festival Musicale Savinese nell’ambito del Festival delle Musiche: “Mya canta Battisti”, con Mya Fracassini e il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra della Toscana e Trio Jazz. Il concerto, ad ingresso gratuito, si svolgerà lunedì 1 agosto, con inizio alle ore 21:15, presso il Teatro all’aperto.

Da “La canzone del sole” a “Emozioni”, da “Acqua azzurra, acqua chiara” a “Una donna per amico” sono tanti i brani indimenticabili di Lucio Battisti che rivivranno a Monte San Savino in una forma raffinata e inedita, insieme alla voce di Mya Fracassini, al Quintetto di Ottoni dell’Orchestra della Toscana e al Trio Jazz. Capitanato da Donato de Sena, prima tromba dell’Orchestra della Toscana, il Quintetto di Ottoni conferma la tradizione europea degli ensemble di questo tipo di realizzare dei veri e propri momenti di spettacolo. A volte fragorosi o spiritosi, hanno come caratteristica l’intenzione di divertire il pubblico in una dimensione che è di festa e di grande musica. In questa originale produzione, la musica immortale di Lucio Battisti è la colonna sonora ideale per una voce come quella di Mya Fracassini: mezzosoprano di formazione, da anni presta la sua voce a molti repertori, dalla musica antica al jazz, fino a quella contemporanea. Un lavoro particolarmente importante è quello realizzato da Gianpaolo Mazzoli che ha costruito arrangiamenti adeguati, evitando con cura l’effetto “big band” in favore di una lettura classica degli originali, tenendo il profilo musicale nell’ambito del pop ed esaltando le qualità indiscutibili degli strumentisti. La scaletta è una vera e propria storia della musica.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione: tel. 0575 27961 / 338 8431111 – biglietteria@officinedellacultura.org. La serata è presentata nell’ambito del festival itinerante “Riprendiamoci la scena” promosso da Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Associazione Ritmi, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cesvot. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.