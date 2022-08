Mescarìa e Archimossi al Festival delle Musiche

A Civitella in Val di Chiana doppio appuntamento del festival ad ingresso gratuito

Doppia sosta del Festival delle Musiche a Civitella in Val di Chiana per un fine settimana di festa in musica. Giovedì 4 agosto, alle ore 21:15, concerto in Piazza Don Alcide Lazzeri ad ingresso gratuito con le musiche e le danze del Sud Italia dell’ensemble Mescarìa: Arianna Romanella (cantantessa lucana), Modestino Musico (fisarmonica laziale), Vieri Bugli (violinista fiorentino), Gabriele Pozzolini (percussionista e batterista toscano) e il duo di danzatrici Ephemera con Sara Giacomelli ed Eleonora Sampaolesi. Mescarìa è la fusione tra il termine “mmesca”, che significa “mescolare”, e la parola “aria” che in campo musicale identifica uno stile vocale caratterizzato dall’andamento di una cantilena, presente nella tradizione di tutto il sud Italia e definito come “canto ad aria”. Il concerto attraversa l’anima del Sud, passando dalla Campania alla Puglia con una sosta in Basilicata con due brani che “parlano di donne, di matrimoni combinati e di amori non corrisposti”.

Sempre ad ingresso gratuito sabato 6 agosto, nell’ambito di Calici sotto la Torre ed in collaborazione con Slow Food Valdichiana, andrà in scena l’esibizione itinerante degli Archimossi, rinomata formazione di archi in movimento. Prenotazioni per la cena in Piazza Don Alcide Lazzeri al numero 3345827261.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monteservizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Associazione Ritmi, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cesvot. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.