Siena: allontanata donna per furto aggravato

Sorpresa con le mani nella sua borsa dal medico del Reparto. Denunciata per furto aggravato dalla Polizia di Stato una donna di 63 anni. Allontanata dal Questore con foglio di via da Siena per due anni

E’ stata sorpresa con le mani nella sua borsa dal medico del Reparto la donna, italiana di 63 anni, che è stata denunciata dalla Polizia di Stato per furto aggravato.

Questo è quanto accaduto all’Ospedale di Siena, Santa Maria alle Scotte, qualche giorno fa.

In particolare, secondo quanto da lei stessa dichiarato agli agenti del Posto di Polizia del Nosocomio, il medico radiologo stava svolgendo il proprio turno in reparto quando, verso le 10.30, rientrando nella stanza refertazioni ha trovato la donna che rovistava nella sua borsa e teneva in mano il suo portafogli.

Immediatamente il medico ha chiesto alla donna cosa stesse facendo senza ottenere risposta.

A quel punto la dottoressa si è rivolta al Posto di Polizia dell’Ospedale che dista pochi metri da lì.

Al poliziotto la 63enne, trovata in possesso di alcune monete, tra le quali un penny, gelosamente custodito dal medico come portafortuna, ha riferito di aver bisogno di soldi per comprare l’acqua.

Dai riscontri effettuati dalla Polizia è, altresì, emerso che la donna aveva a carico numerosi precedenti, che fanno ritenere che possa trarre anche in parte sostentamento da condotte illecite.

Non essendo, peraltro, residente a Siena, e non avendo alcun legame con il territorio, il Questore ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto ritorno nel nostro comune per due anni.