Cooperazione internazionale con il Kenya, Don Sandro Borsa in visita all’Aou Senese

Incontro con il dg Barretta: «Collaborazione con il North Kinangop Hospital progetto strutturato. La convenzione sarà presto rinnovata, aggiornata e potenziata»

Visita all’ospedale di Siena e incontro con il direttore generale Antonio Barretta per Don Sandro Borsa, amministratore del North Kinangop Catholic Hospital, Kenya, struttura con cui l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha avviato un’importante collaborazione internazionale dal 2005. Oltre al dg Barretta, Don Sandro Borsa ha incontrato anche il dottor Stefano Zani, neonatologo e referente del Comitato CSI-Cooperazione Sanitaria Internazionale dell’Aou Senese, per fare il punto sui tanti e importanti progetti di collaborazione, in essere da 17 anni tra Siena e l’Africa. «L’accordo di cooperazione sarà presto rinnovato e potenziato, considerati anche gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, frutto della dedizione e del grande impegno dei nostri professionisti in Kenya – sottolinea il professor Barretta -. È molto importante continuare a garantire il supporto del nostro ospedale sia in termini di assistenza sanitaria che di formazione specifica».

Dal 2005, l’Aou Senese ha inviato in Kenya materiale e strumentazione in dismissione, così come sono stati numerosi i professionisti senesi che si sono recati in Africa per offrire collaborazione in specialistiche come oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia pediatrica, neonatologia, ecografia, radiologia diagnostica, nefrologia, anestesia e rianimazione e tecniche diagnostiche di laboratorio. «Da questa collaborazione sono nati e si sono sviluppati protocolli, procedure e best practice che ci hanno arricchito notevolmente – ha sottolineato Don Sandro Borsa -. I professionisti senesi che si sono recati al North Kinangop hanno effettuato non solo attività cliniche, ma anche di specializzazione e formazione per medici e specializzandi kenioti, rendendo il nostro ospedale un centro di riferimento per suo il territorio».