“Dioniso, Eros e Afrodite. Come si svela il mistero”

Al via il programma di incontri culturali promosso nel mese di settembre

dall’Associazione Creati-Vita

nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022

Presentato questa mattina nell’Altana della Biblioteca delle Oblate il programma degli incontri promossi dall’Associazione culturale Creati-Vita, nell’ambito delle manifestazioni per l’Estate Fiorentina 2022.

All’incontro erano presenti la vice sindaca Alessia Bettini, la direttrice della Biblioteca delle Oblate Tiziana Mori, la presidente di Creati-Vita Anita Tosi e i rappresentanti dell’Associazione culturale e protagonisti degli eventi Regina Schrecker, Caterina Trombetti, Enzo M. S. Roseto, Alessandra Pironi, Caterina Bianchini, Silvia Bianconi, Caterina Ceccuti.

“Un ciclo di incontri culturali che mette a confronto tanti esperti di differenti settori -commenta la Vicesindaca Bettini-, riaccendendo i riflettori su grandi personaggi come Luzi o Pasolini, e crea connessioni tra discipline e mondi diversi, pensiamo al connubio interessante tra arte, moda e vino al centro di una delle iniziative. Un’opportunità di arricchimento e conoscenza che l’Associazione Creati-Vita torna a offrire ai cittadini all’interno dell’Estate Fiorentina”.

“La nostra proposta per l’Estate Fiorentina sarà incentrata su una visione ludica del fare cultura -è il commento della presidente Anita Tosi-. Nell’incontro dedicato al vino, per esempio, l’arte, la moda, soprattutto la tradizione del nostro territorio verranno esaltati presentando il tema della gioia di vivere afrodisiaca, abbinata alla bellezza e al costume. Si tratterà di un momento di gioia legata alla natura che però, allo stesso tempo, non può sottrarsi alla finitezza e alla morte, come parte integrante del ciclo vitale. Così come passano le stagioni, la vita pure viene scandita da continui passaggi. Un altro momento importante sarà rappresentato dall’incontro dedicato a Pier Paolo Paolini, in occasione dell’anniversario dalla nascita, in cui parleremo della sua opera ma anche della sua persona, come rappresentante determinante della cultura del suo tempo, che continua ad essere presente e attuale nella vita di tutti noi. In parallelo, la figura di Mario Luzi, la cui esistenza è stata invece lunga abbastanza da abbracciare un secolo intero, quello del Novecento, contribuendo in modo decisivo alla corrente ermetica del pensiero e incidendo profondamente il periodo storico culturale italiano”.

Il programma degli incontri promossi da Creati-Vita si aprirà giovedì 8 settembre alle 17 con la conferenza “Pasolini dialoga con Luzi”. Sede dell’incontro sarà la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (Via del Pian dei Giullari 36a), relatori Anita Norcini e Caterina Trombetti, con la partecipazione di Alessandro Calonaci e Caterina Ceccuti in veste di moderatore.

Venerdì 16 settembre, dalle 15,30 alle 20, la Biblioteca delle Oblate ospiterà l’evento “Moda, arte, spettacolo: il legame con la terra”, relatori Anita Norcini, Elisabetta Rogai, Regina Schrecker e Alessandro Calonaci. Nel corso dell’evento sarà indagato il legame del vino con il territorio e ripercorsa la sua storia. Di particolare interesse il dialogo della bevanda degli dei con alcuni ambiti della cultura contemporanea, guardando alla tradizione e alla letteratura: dalla moda all’arte, dai profumi alle performance artistico teatrali. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto dei Bardi ed ospiterà uno stand dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia aps per consentire la sensibilizzazione del pubblico sulla tematica delle patologie rare e neuro metaboliche infantili.

Saranno vari i momenti artistici in cui si articolerà l’iniziativa: dallo splendore degli abiti ispirati ai prodotti delle terre toscane realizzati dalla nota stilista Regina Schrecker all’arte del dipingere con il vino della pittrice Elisabetta Rogai, fino all’intensa esperienza sensoriale offerta dal profumo del vino, che rappresenta il linguaggio della sua composizione e ne racconta storia e tradizioni dei territori in cui nasce.

“Questi anno il tema degli abiti che propongo al pubblico sarà la Terra – ha anticipato Regina Schrecker -, con i suoi meravigliosi frutti, le piante e il vino che nasce dai vigneti. Le loro magiche suggestioni saranno abbinati nei colori e nei tessuti degli abiti. Anche quest’anno la Kermesse di Creati-Vita sarà splendida, ricca di eventi artistici e culturali, cui vi consiglio di non mancare”.

Durante l’evento saranno presenti aziende locali produttrici di vino e una fragrance designer che ha sperimentato la realizzazione di profumi legati a vini locali.

Nel corso del pomeriggio culturale non mancherà anche la performance artistico-teatrale “Amore di-vino in tempo di peste” (Le belle bandiere di Pasolini nel Decameron di Boccaccio), di Alessandro Calonaci “La peste di oggi e la peste di ieri viste attraverso le parole innamorate e appassionate di Pierpaolo Pasolini -commenta il noto attore fiorentino-, partendo dal capolavoro boccaccesco”.

Giovedì 22 settembre alle 17, nella Sala Conferenze della Biblioteca delle Oblate, si svolgerà la conferenza “Firenze, Sensibilità Diverse. La Parola e l’Immagine”, relatori Alessandra Pironi e Anita Norcini.

“Firenze città d’arte manifesta la Bellezza dell’Immagine -anticipa l’architetto Pironi-, coniugandola con la sacralità della parola manifesta”.

Venerdì 30 settembre alle 17, sempre nella Sala Conferenze della Biblioteca delle Oblate, si svolgerà la conferenza “Canova il divino, l’ebbrezza nella…bellezza assoluta”, relatori Enzo M. S. Roseto e Tommaso Brogini, modera Caterina Ceccuti.

Info: creativitafi.wordpress.com

Nella foto:

da sinistra Silvia Bianconi, Tiziana Mori, Alessia Bettini, Anita Tosi, Alessandra Pironi, Regina Schrecker, Caterina Trombetti, Alessandro Calonaci, Caterina Ceccuti

