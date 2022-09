Guerra Russia-Ucraina

Notizia in aggiornamento

Guerra in Ucraina: Vladimir Putin non considera la guerra in Ucraina un “errore”, dice Olaf Scholz

La possibilità che l’Ucraina aderisca alla NATO rappresenta la “minaccia principale” per la Russia, afferma il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. Ha aggiunto che il desiderio di Kiev di entrare a far parte della NATO giustificava la continuazione della “operazione militare speciale”, termine consacrato in Russia per evocare l’invasione dell’Ucraina.

I cereali ucraini devono andare “in via prioritaria” nei paesi poveri, dice Vladimir Putin ad Antonio Guterres

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il grano ucraino dovrebbe andare “in priorità” ai paesi che ne hanno più bisogno, durante una conversazione telefonica mercoledì con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Durante questo scambio, “l’attenzione si è concentrata principalmente sull’attuazione degli accordi di Istanbul relativi all’esportazione di cereali ucraini (…) . Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di dare la priorità a coloro che in Africa, Medio Oriente e America Latina hanno bisogno di cibo “, ha affermato il Cremlino in una nota.

“Vladimir Putin ha valutato positivamente la cooperazione costruttiva con l’ Agenzia [International Atomic Energy (AIEA)] ” , che all’inizio di settembre ha effettuato un’ispezione della centrale nucleare di Zaporizhia, in Ucraina, regolarmente presa di mira dai bombardamenti, ha affermato il Cremlino in una dichiarazione.

Dopo l’incontro con il presidente russo, il segretario generale dell’Onu ha dichiarato che le possibilità di pace in Ucraina sono “minime in questa fase” . “Ho la sensazione che siamo molto lontani dalla pace. Mentirei se dicessi che potrebbe accadere presto “, ha detto Antonio Guterres in conferenza stampa. “Sto proseguendo i miei contatti con entrambe le parti e spero che un giorno sarà possibile passare a una discussione di livello superiore. »

Nel frattempo, il Segretario Generale prosegue le discussioni sull’esportazione di prodotti alimentari e fertilizzanti russi. Ha discusso con Vladimir Putin della possibile “estensione ed espansione” dell’accordo del 22 luglio sulle esportazioni di grano dall’Ucraina, che dovrebbe durare 120 giorni. “Ci sono esportazioni russe di cibo e fertilizzanti, ma a un livello molto inferiore a quello desiderato e necessario “, ha riconosciuto mercoledì Antonio Guterres, sottolineando di aver discusso con Vladimir Putin “gli ostacoli che ancora esistono” riguardo a queste esportazioni.

“Ci sono discussioni sulla possibilità che la Russia esporti ammoniaca attraverso il Mar Nero”, ha detto. L’ammoniaca, che viene utilizzata per produrre fertilizzanti azotati, viene prodotta combinando l’azoto dell’aria e l’idrogeno del gas naturale. Diversi produttori europei di fertilizzanti hanno cessato la produzione a causa dell’impennata dei prezzi del gas. “La situazione dei fertilizzanti nel mondo è drammatica” , ha insistito Antonio Guterres, ripetendo il suo timore per la mancanza di cibo nel mondo nel 2023.