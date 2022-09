Guerra Russia-Ucraina: sospetto di sabotaggio sui gasdotti nel Mar Baltico

Guerra in Ucraina, sospetto sabotaggio dopo perdite inspiegabili sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico

Entrambi i gasdotti non sono operativi a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. Il primo ministro danese Mette Frederiksen come il Cremlino non escludono la possibilità di sabotaggio, senza per il momento nominare un responsabile.

Alcuni russi stanno fuggendo dal Paese su jet privati

I voli regolari non bastano più. Alcuni ricchi russi stanno fuggendo dai loro paesi verso Armenia, Turchia e Azerbaigian, che consentono ai russi l’ingresso senza visto su jet privati, ha riferito martedì il Guardian . I prezzi dei biglietti variano tra 20.000 e 25.000 sterline (da 22.000 a 28.000 euro). Altri noleggiano jet privati: consentono da 80.000 a 140.000 sterline (da 89.000 a 15.600 euro) per un dispositivo che trasporta otto passeggeri.

Yevgeni Bikov, direttore di una società di brokeraggio aereo, Your Charter, citato dal Guardian , spiega che si è passati “da 50 a 5.000 richieste al giorno” . Spiega che ha iniziato a noleggiare aerei più grandi per abbassare i prezzi. Eduard Simonov, che gestisce FlightWay, un’altra compagnia che offre voli in jet privati ​​per Armenia, Turchia, Kazakistan o Dubai, spiega che “la domanda è stata moltiplicata per 50” . A volte sono le compagnie che noleggiano i voli. Secondo il quotidiano russo Kommersant , uno studio di videogiochi ha evacuato i suoi dipendenti dal Paese, noleggiando interi voli charter.