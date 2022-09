Torino, Teatro Carignano in scena “Il Crogiuolo”

TORINO, TEATRO CARIGNANO – DAL 3 AL 23 OTTOBRE 2022 – PRIMA NAZIONALE

IL CROGIUOLO

di Arthur Miller

traduzione Masolino d’Amico

con (in ordine alfabetico): Virginia Campolucci, Gloria Carovana, Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase, Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio Bogin, Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, Caterina Tieghi, Aleph Viola

regia Filippo Dini

scene Nicolas Bovey

costumi Alessio Rosati

luci Pasquale Mari

musiche Aleph Viola

collaborazione coreografica Caterina Basso

aiuto regia Carlo Orlando

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro Stabile di Bolzano / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Con il sostegno della Fondazione CRT

In accordo con Arcadia & Ricono Ltd

per gentile concessione di ICM partners c/o ICM Partners c/o Concord Theatricals Corporation

In allegato:

_comunicato stampa IL CROGIUOLO

_foto delle prove: ©PHOTO LUIGI DE PALMA: Foto 02 – Filippo Dini al centro. Dietro da sinistra Fulvio Pepe, Gennaro Di Biase, Caterina Tieghi – Foto 09 – Filippo Dini, Manuela Mandracchia

_presentazione Stagione 2022/2023, testo Presidenza/Direzione, link per scaricare il programma https://www.teatrostabiletorino.it/wp-content/uploads/2022/06/TST_22_23_web.pdf

Link per scaricare le foto delle prove dello spettacolo IL CROGIUOLO:

https://www.dropbox.com/sh/xs6u3hddmygpgxi/AAAKOJG0tSbvuRoOZTyU4ei_a?dl=0

Link per scaricare le foto della Stagione 2022/2023 del TST:

https://www.dropbox.com/scl/fo/kigk7d7x4aykjjc9vhjl4/h?dl=0&rlkey=jsvhin3jirxvt64o904ay71a0

Cordiali saluti

Simona Carrera

Responsabile ufficio stampa e comunicazione

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Via Rossini, 12 – 10124 Torino

tel. +39 011/5169435

fax +39 011/8159198

www.teatrostabiletorino.it

Disclaimer automatico per policy aziendale Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

Il presente messaggio ed ogni documento allegato al medesimo sono inviati al solo destinatario in indirizzo ed hanno natura confidenziale. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La preghiamo di cancellarlo immediatamente dandone notizia al mittente. Ogni utilizzo del messaggio ed ogni diffusione anche parziale del suo contenuto è vietata, fatta salva una specifica autorizzazione in tal senso del mittente.