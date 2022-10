Emergenza coronavirus: news del 6.10.2022

Sono 44.853 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 56 morti.

Covid Italia, corrono contagi e risalgono intensive: report Gimbe

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 222.926 tamponi con un tasso positività al 20,1%. Le terapie intensive occupate sono 180, 9 in più da ieri, 5.188 i ricoveri ordinari, 115 in più da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 3.771 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 ottobre 2022, a Roma su 4.442 tamponi molecolari e 17.968 tamponi antigenici per un totale di 22.410 tamponi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano 6 decessi (+1), 473 ricoverati, 30 terapie intensive (+1) e 3.219 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.794.

Nel Lazio si registra un “nuovo aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale, circa +50%. L’incidenza è in aumento a 368 casi ogni 100 mila abitanti (era 238 la scorsa settimana). Il valore Rt aumenta a 1.24”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 653 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 691 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 450 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 293 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.257 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 396 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 151 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 229 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA – Sono 723 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 664 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2862 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 3 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 62 ( stesso dato di ieri ). Sono 5245 i casi di isolamento domiciliare ( + 362 ). Non si registrano decessi.

ABRUZZO – Sono 1.190 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Il totale dei casi da inizio pandemia nella regione sale – al netto dei riallineamenti – a 566127. Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 3.677.

Covid oggi Italia, 44.853 contagi e 56 morti: bollettino 6 ottobre

06 OTTOBRE 2022 | 16.41

LETTURA: 5 MINUTI

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 44.853 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 56 morti.

Covid Italia, corrono contagi e risalgono intensive: report Gimbe

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 222.926 tamponi con un tasso positività al 20,1%. Le terapie intensive occupate sono 180, 9 in più da ieri, 5.188 i ricoveri ordinari, 115 in più da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 3.771 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 ottobre 2022, a Roma su 4.442 tamponi molecolari e 17.968 tamponi antigenici per un totale di 22.410 tamponi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano 6 decessi (+1), 473 ricoverati, 30 terapie intensive (+1) e 3.219 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.794.

Nel Lazio si registra un “nuovo aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale, circa +50%. L’incidenza è in aumento a 368 casi ogni 100 mila abitanti (era 238 la scorsa settimana). Il valore Rt aumenta a 1.24”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 653 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 691 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 450 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 293 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.257 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 396 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 151 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 229 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA – Sono 723 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 664 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2862 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 3 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 62 ( stesso dato di ieri ). Sono 5245 i casi di isolamento domiciliare ( + 362 ). Non si registrano decessi.

ABRUZZO – Sono 1.190 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Il totale dei casi da inizio pandemia nella regione sale – al netto dei riallineamenti – a 566127. Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 3.677.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 529490 dimessi/guariti (+512 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 32960 (+676 rispetto a ieri). Di questi, 147 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1157 tamponi molecolari (2491253 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5005 test antigenici (4382079).

Del totale dei casi positivi, 114838 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+276 rispetto a ieri), 161844 in provincia di Chieti (+312), 132990 in provincia di Pescara (+341), 135541 in provincia di Teramo (+218), 12417 fuori regione (+16) e 8497 (+26) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA – Sono 2.649 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 464 tamponi molecolari e gli altri 2.185 con test rapido e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.418.804. I guariti crescono dello 0,1% (1.292 persone) e raggiungono quota 1.365.448 (96,2% dei casi totali).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

CALABRIA – Sono 898 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 6 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 4.645 tamponi effettuati. Segnalati altri 688 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +208 attualmente positivi, -8 ricoveri (per un totale di 125) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

Sono 44.853 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 56 morti.

