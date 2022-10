Emergenza coronavirus: news del 16.10.2022

Sono 30.239 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 32 morti

Sono 30.239 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 32 morti.

LAZIO – Sono 2.738 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. A Roma, segnalati 1.482 casi. “Oggi nel Lazio su 2.164 tamponi molecolari e 13.438 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 2.738 nuovi casi positivi (-551), sono 1 i decessi (-3), 572 i ricoverati (+24), 39 le terapie intensive (-1) e +1.133 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.482”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

close menuULTIM’ORA

Cerca nel sito search CERCA

Temi caldi

UCRAINA RUSSIAGOVERNO MELONIPREZZO GASPNRR

Speciali

ELEZIONI 2022 | RISULTATIITALIANI ALL’ESTERONOTIZIE DALL’UCRAINA | PODCAST

POLITICAMOTORIFINANZAWINEMETEOLIFESTYLEMODAIL LIBRO DEI FATTITECH&GAMESMEDIA E COMUNICAZIONEUNIONE EUROPEA

ECONOMIA

CRONACA

SPETTACOLI

SPORT

FINTECH

FACILITALIA

PNRR

CULTURA

SALUTE

LAVORO

SOSTENIBILITA’

INTERNAZIONALE

MULTIMEDIA

REGIONI

IMMEDIAPRESS

Blog

AK BLOG

Siti del Gruppo

GRUPPO ADNKRONOS ADNKRONOS COMUNICAZIONE ADNKRONOS NORDEST ADNKRONOS INTERNATIONAL ARABIC IL LIBRO DEI FATTI PALAZZO DELL’INFORMAZIONE

Segui Adnkronos

linkedintwitteryoutubefacebookinstagram

menu

Adnkronos

ULTIM’ORA

HomeCronaca

Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

16 OTTOBRE 2022 | 16.36

LETTURA: 2 MINUTI

Numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

alternate text

Ascolta questo articolo ora…

Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

00:00

Sono 30.239 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 32 morti.

Sono stati +175.985 i tamponi effettuati in più da ieri con un tasso di positività che sfiora il 17,2%. Complessivamente sono 6.715 i ricoverati nei reparti ordinari, ossia +123 rispetto a ieri, mentre sono stabili le terapie intensive con 252 pazienti ricoverati e 23 ingressi del giorno.

LAZIO – Sono 2.738 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. A Roma, segnalati 1.482 casi. “Oggi nel Lazio su 2.164 tamponi molecolari e 13.438 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 2.738 nuovi casi positivi (-551), sono 1 i decessi (-3), 572 i ricoverati (+24), 39 le terapie intensive (-1) e +1.133 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.482”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA – Sono 1.664 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.516 persone) e raggiungono quota 1.380.577 (95,7% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 50.492 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 457 (6 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.417 tamponi molecolari e 10.074 tamponi antigenici rapidi: di questi il 14,5% è risultato positivo. Sono invece 2.606 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 63,9% di questi è risultato positivo. L’età media dei 1.664 nuovi positivi è di 50 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 37% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

close menuULTIM’ORA

Cerca nel sito search CERCA

Temi caldi

UCRAINA RUSSIAGOVERNO MELONIPREZZO GASPNRR

Speciali

ELEZIONI 2022 | RISULTATIITALIANI ALL’ESTERONOTIZIE DALL’UCRAINA | PODCAST

POLITICAMOTORIFINANZAWINEMETEOLIFESTYLEMODAIL LIBRO DEI FATTITECH&GAMESMEDIA E COMUNICAZIONEUNIONE EUROPEA

ECONOMIA

CRONACA

SPETTACOLI

SPORT

FINTECH

FACILITALIA

PNRR

CULTURA

SALUTE

LAVORO

SOSTENIBILITA’

INTERNAZIONALE

MULTIMEDIA

REGIONI

IMMEDIAPRESS

Blog

AK BLOG

Siti del Gruppo

GRUPPO ADNKRONOS ADNKRONOS COMUNICAZIONE ADNKRONOS NORDEST ADNKRONOS INTERNATIONAL ARABIC IL LIBRO DEI FATTI PALAZZO DELL’INFORMAZIONE

Segui Adnkronos

linkedintwitteryoutubefacebookinstagram

menu

Adnkronos

ULTIM’ORA

HomeCronaca

Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

16 OTTOBRE 2022 | 16.36

LETTURA: 2 MINUTI

Numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

alternate text

Ascolta questo articolo ora…

Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

00:00

Sono 30.239 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 32 morti.

Sono stati +175.985 i tamponi effettuati in più da ieri con un tasso di positività che sfiora il 17,2%. Complessivamente sono 6.715 i ricoverati nei reparti ordinari, ossia +123 rispetto a ieri, mentre sono stabili le terapie intensive con 252 pazienti ricoverati e 23 ingressi del giorno.

LAZIO – Sono 2.738 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. A Roma, segnalati 1.482 casi. “Oggi nel Lazio su 2.164 tamponi molecolari e 13.438 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 2.738 nuovi casi positivi (-551), sono 1 i decessi (-3), 572 i ricoverati (+24), 39 le terapie intensive (-1) e +1.133 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.482”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA – Sono 1.664 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.516 persone) e raggiungono quota 1.380.577 (95,7% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 50.492 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 457 (6 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.417 tamponi molecolari e 10.074 tamponi antigenici rapidi: di questi il 14,5% è risultato positivo. Sono invece 2.606 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 63,9% di questi è risultato positivo. L’età media dei 1.664 nuovi positivi è di 50 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 37% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

In 50.035 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (154 in più rispetto a ieri, più 0,3%). I 1.380.577 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

CALABRIA – Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 577 i nuovi contagi registrati (su 3.207 tamponi effettuati), +287 guariti e zero morti (per un totale di 3.034 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +290 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 153) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 9).