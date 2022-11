Missili russi sulla Polonia. Due morti, ipotesi risposta armata Nato: cosa succede ora

Notizia in aggiornamento

Guerra in Ucraina: diplomatici europei e americani preoccupati per un’escalation dopo un’esplosione sul suolo polacco

La Polonia afferma che sta prendendo in considerazione l’attivazione dell’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico per valutare la situazione martedì sera, mentre i membri della NATO si incontrano mercoledì mattina. Un alto funzionario dell’intelligence statunitense ha affermato che dietro l’esplosione, avvenuta martedì pomeriggio, ci sono i missili russi.

Cosa prevede l’articolo 5 del Trattato Nato

L’attacco armato a uno viene considerato come un attacco a tutti

“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”.

Dall’inizio della guerra, il confine polacco-ucraino è stato strettamente monitorato dalla NATO

Il confine polacco è oggi uno degli spazi aerei dove sono presenti il ​​maggior num

9ero di aerei Nato che hanno svolto missioni di difesa aerea dall’inizio del conflitto. La Francia contribuisce a questo inviando ogni giorno Rafales che decollano dalle basi francesi di Mont-de-Marsan (Landes), Luxeuil (Haute-Saône) o Saint-Dizier (Haute-Marne). Anche gli aerei radar dell’Awacs contribuiscono stabilmente alla sorveglianza di quest’area. I francesi stanno quindi partecipando alle verifiche in corso su un’esplosione in territorio polacco, “insieme ai nostri alleati americani, britannici e polacchi” , ci assicura nell’ufficio del ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu.

Emmanuel Macron chiede “verifiche necessarie” sull’origine dell’esplosione in Polonia

“A seguito delle esplosioni in Polonia, il Presidente della Repubblica ha chiesto di effettuare le verifiche necessarie per accertare i fatti in stretta consultazione con la Polonia ei suoi alleati all’interno della Nato. La Francia assicura alla Polonia la sua solidarietà”, secondo il ministero delle forze armate francese.

Guerra in Ucraina, in diretta: il governo polacco si riunisce in emergenza dopo un’esplosione sul suo territorio vicino al confine

Un alto funzionario dell’intelligence statunitense, citato dall’Associated Press, ha affermato che i missili russi hanno colpito la Polonia, membro della NATO, uccidendo due persone. Il Pentagono ha detto che sta “esaminando ulteriormente” queste informazioni, senza confermarle.

La Svezia sta seguendo “molto attentamente gli eventi” in Polonia

A poco più di un’ora dall’esplosione in territorio polacco, vicino al confine ucraino, l’inviata di Le Monde in Svezia, Anne-Françoise Hivert, riporta su Twitter la pubblicazione delle forze armate svedesi, che dicono di seguire “con molta attenzione gli eventi e le conseguenze delle esplosioni in Polonia” . Tuttavia, affermano di non vedere ” nessuna attività che minacci la Svezia e per il momento non sono state prese misure aggiuntive” .

21:23

I diplomatici europei reagiscono all’esplosione in Polonia

Il primo ministro ceco Petr Fiala su Twitter :

Il massiccio attacco odierno dell’esercito russo contro l’Ucraina mostra chiaramente che la Russia vuole terrorizzare ancora di più il suo popolo e distruggere il paese. Se la Polonia conferma che i missili hanno colpito anche il suo territorio, sarà un’ulteriore escalation da parte della Russia. Siamo forti sostenitori del nostro alleato nell’Unione Europea e nella NATO.

Il Ministero degli Affari Esteri estone :

Le ultime notizie dalla Polonia sono preoccupanti. Stiamo parlando a stretto contatto con la Polonia e gli altri nostri alleati. L’Estonia è pronta a difendere ogni centimetro del territorio della NATO. Siamo in piena solidarietà con il nostro stretto alleato Polonia.

È “un’escalation molto importante”, stima Volodymyr Zelensky in reazione all’esplosione avvenuta in Polonia

“È un attacco missilistico russo contro la sicurezza collettiva!” Questa è un’escalation molto significativa “, ha detto Volodymyr Zelensky in un discorso pubblicato sul suo account Telegram , rispondendo alle notizie secondo cui i missili russi sono caduti in Polonia.

La Svezia sta seguendo “molto attentamente gli eventi” in Polonia

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/11/15/guerre-en-ukraine-en-direct-plus-de-7-millions-de-foyers-ukrainiens-prives-d-electricite-apres-les-frappes-russes_6149884_3210.html

Il governo polacco si riunisce in emergenza dopo un’esplosione sul suo territorio vicino al confine.

Media Varsavia: forse rottami razzo russo colpito da forze ucraine. Premier polacco convoca d’urgenza comitato sicurezza nazionale.

Durante l’attacco missilistico lanciato oggi dalla Russia contro l’Ucraina, due missili avrebbero raggiunto la Polonia, colpendo la località di Przewodów, vicino il confine con l’Ucraina. Lo riporta il sito di Radio Zet che cita fonti non ufficiali che parlano di due persone rimaste uccise dai missili che avrebbero colpito una fattoria.

L’Articolo 5 del Trattato Nord Atlantico è l’articolo dell’Alleanza che vincola alla difesa collettiva in caso di attacco ad uno Stato membro.

Tensione altissima dopo la caduta di due missili russi in una zona di confine della Polonia. L’attacco a una nazione appartenente all’Alleanza atlantica, apre infatti uno scenario totalmente diverso nella guerra attualmente in corso tra Russia e Ucraina con implicazioni che potrebbero scatenare un conflitto allargato a tutti i Paesi Nato. A regolare la reazione dell’Alleanza in caso di attacco a uno degli Stati membri è l’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico.

Le prime reazioni ai sospetti di un bombardamento russo sulla Polonia

Il primo ministro ceco Petr Fiala :

Il massiccio attacco odierno dell’esercito russo contro l’Ucraina mostra chiaramente che la Russia vuole terrorizzare ancora di più il suo popolo e distruggere il paese. Se la Polonia conferma che i missili hanno colpito anche il suo territorio, sarà un’ulteriore escalation da parte della Russia. Siamo forti sostenitori del nostro alleato nell’Unione Europea e nella NATO.

Il Ministero degli Affari Esteri estone:

Le ultime notizie dalla Polonia sono preoccupanti. Stiamo parlando a stretto contatto con la Polonia e gli altri nostri alleati. L’Estonia è pronta a difendere ogni centimetro del territorio della NATO. Siamo in piena solidarietà con il nostro stretto alleato Polonia.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann , presidente della commissione per la difesa del Bundestag:

Non solo i missili russi hanno apparentemente colpito la Polonia, e quindi il territorio della NATO, ma hanno anche causato morti. Questa è la Russia, con la quale alcuni qui ovviamente e assurdamente vogliono ancora “negoziare”. Il Cremlino ei suoi occupanti devono spiegarsi immediatamente.

