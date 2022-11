LA LUNA PIENA DI FRAGOLE

di Paolo Stella

Primo libro al mondo illustrato grazie ad un tool di intelligenza artificiale che traduce le parole in immagini

Venerdì 25 novembre ore 18.30 | Flaccovio Mondadori Via Roma

LA FISICA CHE CI PIACE

di Vincenzo Schettini

Giovedì 24 novembre alle 18,30 | Flaccovio Mondadori San Lorenzo Mercato

Venerdì 25 novembre ore 18,30 | Le Vie dei Librai a Brancaccio

Settimana intensa per Flaccovio Mondadori che nel bookstore di via Roma 270, ospita venerdì prossimo (25 novembre) alle 18,30 la presentazione di “La luna piena di fragole” [De Agostini], primo libro al mondo illustrato grazie all’ausilio di un tool di intelligenza artificiale, che traduce le parole in immagini; e primo romanzo per ragazzi di Paolo Stella, direttore creativo, esperto di strategie web e influencer tra i più seguiti d’Italia; i suoi precedenti volumi, Meet me alla boa e Per caso, sono stati due bestsellers. Il libro, ispirato dai giovani della Generazione Z, narra la difficoltà di sentirsi diversi e il desiderio di scoprirsi. Svegliarsi su una barca in balia del mare, con l’unica compagnia di un gabbiano dalla lingua lunga: Nessuno, un ragazzo senza età e senza memoria, inizia così un viaggio verso la terraferma, alla ricerca di risposte che possano riportarlo a casa. Ma attraversare il mare aperto potrebbe rivelarsi un’impresa impossibile. Soprattutto perché le onde sono infide e Nessuno non può condurre la barca da solo. Per fortuna, all’orizzonte, compaiono alcune isole. Sette in tutto. Ognuna con una storia da raccontare. “Confrontandomi con i ragazzi e le ragazze che ho incontrato nei mesi prima di scrivere il libro – ha spiegato Paolo Stella – , ho capito che uno dei temi più urgenti e delicati di questa generazione di giovani è quello della solitudine, ma questo stato d’animo è differente per ognuno: esistono quindi molte solitudini diverse, che ho interpretato con le isole del romanzo, e altrettante maniere per affrontarne ognuna”. Le illustrazioni poetiche sono di Giuseppe Lo Schiavo (GLOS), visual artist italiano, di stanza a Londra, esperto di contatti tra il mondo dell’arte e la tecnologia: le illustrazioni sono state realizzate attraverso un tool di Intelligenza artificiale; ha contribuito anche Anna A. Bonfanti, psicologa e psicoterapeuta, che ha accompagnato Stella nel percorso di ascolto delle storie di vita di ragazze ospiti della casa-famiglia Fraternita Capitanio di Monza.

IL RITORNO DI VINCENZO SCHETTINI: 24 e 25 novembre

Confermato anche il ritorno del “prof” più amato dagli studenti, Vincenzo Schettini, a pochissima distanza dalla presentazione dal suo libro, “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa) che nel frattempo ha guadagnato le prime posizioni nelle classifiche di libri più venduti. Un mese fa rimasero fuori dalla libreria tanti giovanissimi, e nel frattempo sono giunte altre richieste dalle scuole: e Schettini ha smontato il programma del suo tour e ha deciso di tornare a Palermo, giovedì 24 novembre alle 18.30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato e il giorno successivo, venerdì 25 novembre, alle 18,30 per La Via dei Librai a Brancaccio. Nel suo libro Schettini racconta la materia, di solito abbastanza ostica, in una maniera alternativa, non ponendola come semplice lezione, ma provando a far entrare nei fenomeni da un altro punto di vista: quello della vita di tutti i giorni.