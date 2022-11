EMERGENZA ISCHIA – Scuole chiuse almeno fino a sabato: lo ha comunicato il Direttore Generale dell’USR Campania in un incontro ad horas con i sindacati

Con una convocazione ad horas, d’urgenza, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania ha informato le organizzazioni sindacali sulla tragedia accaduta ad Ischia, a causa del maltempo che ha determinati frane e smottamenti con morti e dispersi, e sulla situazione delle scuole dell’isola, soprattutto di quelle di Casamicciola. Nell’informativa si è detto che ad oggi la chiusura delle scuole dell’isola è prevista fino alla fine della settimana. Da lunedì prossimo, 5 dicembre, dopo i dovuti controlli, si deciderà se prolungare la chiusura delle scuole in tutta l’isola o solo in alcuni comuni. Nel frattempo si è proposto di continuare le attività didattiche in remoto se le chiusure delle istituzioni scolastiche dovessero prolungarsi.

Il sindacato Anief durante il confronto con il direttore generale dell’Usr ha ribadito la vicinanza alla popolazione e di trovare delle soluzioni condivise per poter affrontare questa situazione di emergenza. Il suggerimento dell’organizzazione sindacale è stato quello di prevedere riunioni ad horas anch degli organi collegiali, collegio docenti e consiglio di istituto, per confrontarsi sull’eventuale utilizzo della didattica a distanza e le modalità con cui espletarla.

“E’ giusto che una comunità così duramente colpita trovi il modo per tornare alla normalità secondo regole condivise dalla comunità stessa – commenta Stefano Cavallini, presidente regionale Anief Campania – : prendere decisioni didattiche negli organi collegiali è sacrosanto, proprio perché nessuno meglio di docenti, genitori e alunni può capire come affrontare queste situazioni drammatiche”.

29 novembre 2022

Ufficio Stampa Anief