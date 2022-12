Roma Decathlon: “Sport sotto l’Albero”

IL 10 E 11 DICEMBRE DECATHLON OSPITERA’ “SPORT SOTTO L’ALBERO”

A Villa Farinacci il Presidente Umberti presenta la prima edizione della manifestazione organizzata da Sportivi per Roma

Roma, 6 dicembre 2022 – Questo fine settimana le associazioni sportive della Capitale saranno protagoniste di “Sport sotto l’Albero”, un’iniziativa ideata e organizzata da Sportivi per Roma in collaborazione con Decathlon e con il patrocinio di Roma Capitale Municipio IV, Regione Lazio, Coni Lazio, Cip Lazio, Sport e Salute.

L’evento si propone di essere un momento di promozione delle attività sportive per tutti, che saranno presentate ai visitatori dei negozi Decathlon di Roma (Settecamini, Porta di Roma, Collatina, Appio, Laurentina, Tor Vergata, Casal del Marmo, Ostiense) e di Fiumicino.

“Siamo molto felici dell’entusiasmo con il quale le associazioni sportive hanno accolto la nostra idea di organizzare un nuovo evento di promozione e ringraziamo Decathlon per averci nuovamente ospitati” – dichiara il direttore di Sportivi per Roma Angelo Diario – “Abbiamo apprezzato l’attenzione e la grande voglia di fare dimostrata dal Presidente Umberti e, più in generale, da tutto il Municipio IV. Sportivi per Roma è lieta di collaborare con le amministrazioni locali per favorire il dialogo con le associazioni del territorio e la diffusione della pratica sportiva a partire dalle scuole”.

La manifestazione vedrà protagoniste ben 46 associazioni sportive, che sono attive in oltre 50 diverse discipline sportive: dalla danza al fitness, dalle arti marziali alla corsa, dal canottaggio all’ippica ed ancora cinofilia, basket, scherma, surf, pattinaggio, rugby, nuoto, pickleball, tennis, mountain bike, camminata, yoga, tiro con l’arco, etc.

Si stima che, nell’arco delle due giornate, saranno raggiunti circa 100 mila romani. Ciascuna associazione porterà con sé il materiale informativo e divulgativo su ciascuna disciplina e lo presenterà ai visitatori dei negozi attraverso l’allestimento di apposite postazioni informative poste nei pressi dei reparti che vendono i prodotti della disciplina specifica.

I punti vendita più grandi, come ad esempio Tor Vergata e Laurentina, daranno inoltre la possibilità alle associazioni di svolgere esibizioni, dimostrazioni e lezioni aperte per far provare ai curiosi la pratica degli sport promossi.

In occasione di Sport sotto l’Albero le associazioni aderenti hanno preparato un pacchetto di oltre 120 esperienze sportive da regalare a Natale, che potranno essere prenotate durante le due giornate dell’evento, dalle 9:00 di sabato 10 dicembre fino alle 21:00 di domenica 11 dicembre. In sostanza, ci sarà sport per tutti i gusti: ingressi in palestra e in piscina, lezioni individuali e di gruppo, lezioni singole e abbonamenti settimanali o mensili.