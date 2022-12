Anziani non autosufficienti, oggi a Firenze presentazione report degli sportelli Spi Cgil

Firenze, 14-12-2022 – Presentazione del primo report dell’attività degli 8 sportelli Spi-Na (rivolti alle persone anziane non autosufficienti) su Firenze e provincia dopo 9 mesi di attività: è il contenuto della conferenza stampa in programma oggi presso la Camera del lavoro di Firenze (salone Di Vittorio) in Borgo Greci 3 alle ore 11. Il report approfondisce i dati sull’attività degli sportelli, su quali aspetti si è sviluppata la consulenza, sulle criticità riscontrate, sulle sinergie sviluppate con le Società della Salute e con il Centro di Ascolto Regionale della Toscana. La conferenza stampa sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Spi Cgil Firenze.

Secondo una stima dell’Agenzia Ars della Regione Toscana, gli anziani non autosufficienti nell’Ausl Toscana Centro (considerando l’area metropolitana) sono circa 24.400 persone, di cui in carico ai servizi territoriali 12.577. Si tratta di numeri importanti e di soggetti fragili, over 65 ma soprattutto over 70 che si trovano a fronteggiare i problemi connessi con la non autosufficienza. Gli sportelli Spi-Na hanno accolto più di 250 persone in 9 mesi di attività, oltre a numerosi contatti telefonici e per via mail.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tommaso Galgani