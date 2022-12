PROGETTO PILOTA PER MIGRANTI LGBT+ NEL BANDO SAI. ROMA CAPITALE METTE AL CENTRO I DIRITTI DI TUTTE LE PERSONE

Roma, 14 dicembre 2022 – È online sul sito di Roma Capitale al link https://gare.comune.roma.it/gare/id35390-dettaglio la Procedura di Gara per la realizzazione di Progetti SAI per il triennio 2023-2025, che per la prima volta prevede anche l’avviso per la realizzazione di un lotto dedicato al “Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti LGBT+ titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima di 10 posti, per un totale complessivo di n. 10 posti”.

“Come Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, ringrazio l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari per avere previsto all’interno del bando “SAI” un progetto pilota per l’accoglienza delle persone migranti LGBT+ che arrivano nella nostra città.

Questa scelta dimostra ancora una volta come l’Amministrazione capitolina abbia deciso di voltare finalmente pagina, avviando una stagione che mette al centro i diritti e i bisogni reali di tutti i cittadini e le cittadine che vivono nella nostra città.

Sono certa che tra le realtà del terzo settore, anche quelle che da sempre si occupano di diritti lgbt+, continueranno a fornire il loro prezioso contributo partecipando al bando. Rendere Roma una Capitale sempre più accogliente e giusta è frutto di un impegno collettivo e questo bando va verso questa direzione”.

Lo rende noto la Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia.