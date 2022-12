Massicci bombardamenti in Ucraina: l’Ue condanna “il cieco terrore del Cremlino”

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, venerdì ha condannato il lancio di missili russi in Ucraina, denunciando un “esempio di cieco terrore del Cremlino” . “Questi attacchi crudeli e disumani mirano ad aumentare le sofferenze e privare la popolazione ucraina, ma anche ospedali, servizi di emergenza e altri servizi essenziali di elettricità, riscaldamento e acqua. Costituiscono crimini di guerra e sono barbari. Tutti i responsabili saranno chiamati a rispondere ”, ha affermato in una nota.

L’Ucraina ha subito venerdì mattina nuovi attacchi missilistici russi che hanno causato tagli all’acqua a Kiev, la capitale, e all’elettricità in tutto il paese. Un totale di 74 missili sono stati lanciati dalla Russia, 60 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea, secondo l’esercito ucraino.

“L’UE ei suoi partner stanno intensificando ulteriormente i loro sforzi per fornire gli aiuti di emergenza di cui la popolazione ucraina ha bisogno per ripristinare e mantenere l’elettricità e il riscaldamento “, ha annunciato Borrell.

Vladimir Putin sta preparando la Russia per una lunga guerra, afferma il capo della NATO

La Russia si sta “preparando per una lunga guerra” contro l’Ucraina, ha detto venerdì all’AFP il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Quasi dieci mesi dopo l’inizio dell’invasione russa, le forze ucraine hanno inflitto a Mosca una serie di sconfitte che hanno liberato una parte significativa del territorio. Ma “non ci sono prove che Putin abbia rinunciato al suo obiettivo di controllare l’Ucraina “, ha avvertito Stoltenberg.

“Non dobbiamo sottovalutare la Russia “, ha sottolineato, aggiungendo: “Vediamo che sta mobilitando più forze, che è pronta a subire anche molte perdite, che sta cercando di avere accesso a più armi e munizioni. “ Dobbiamo capire che il presidente Putin è pronto (…) a lanciare nuove offensive ”, ha anche affermato.

Secondo Stoltenberg, gli alleati della NATO devono continuare a fornire armi all’Ucraina fino a quando Vladimir Putin non si renderà conto che “non può vincere sul campo di battaglia” . “Molto probabilmente questa guerra finirà al tavolo dei negoziati, come la maggior parte delle guerre “, ha detto Stoltenberg. “Il modo più veloce per raggiungere questo obiettivo è sostenere [gli ucraini] militarmente, in modo che il presidente Putin capisca (…) che deve sedersi e negoziare in buona fede. »