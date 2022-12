Capitale ucraina è colpita da attacchi di droni

Le autorità hanno chiesto ai residenti di non lasciare le loro case poiché l’esercito russo ha nuovamente bombardato la città con droni iraniani. Sono state udite esplosioni nei quartieri di Solomianskyi e Shevchenkivskyi.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/12/19/guerre-en-ukraine-en-direct-la-capitale-ukrainienne-est-frappee-par-des-attaques-de-drones_6154994_3210.html

Navigazione

Il Mondo – torna alla prima pagina

Per accedere

sottoscrivi

nav_close_menu

Guerra in Ucraina

Abitare

Le carte

Infox e immagini false

Le tue domande

Condivisione

DIRETTA IN CORSO

Guerre en Ukraine en direct : la capitale ukrainienne est frappée par des attaques de drones

Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux alors que l’armée russe a encore bombardé la ville avec des drones iraniens. Des explosions ont été entendues dans les quartiers de Solomianskyi et Shevchenkivskyi.

ABITARE

CONTESTO

Fai la tua domanda

(1)

10:15 Le TUE DOMANDE

Condivisione

Ciao, anche gli ucraini usano i droni?

Telecamera

Buongiorno,

Le drone Punisher est l’un des modèles les plus utilisés par l’armée ukrainienne, qui compte aussi des Leleka, Furia, Valkyria, R18, Kajan et Mara. Tous ces engins sont réutilisables, « parce que nous n’avons pas assez de moyens financiers pour nous permettre d’en faire des drones kamikazes », explique dans un récent article du Monde Dmitro Zabashtansky, le créateur du Punisher.

Ventisette squadre stanno attualmente utilizzando il Punitore in prima linea, per lo più unità di ricognizione. “Ci alleniamo tutti i giorni. Ce ne saranno quaranta operativi entro la fine dell’anno. Ciascuno di loro è composto da un trio: l’operatore, il pilota e l’ingegnere delle munizioni” , specifica Maxime Soubotyn, uno dei dirigenti dell’azienda UA Dynamics, che produce questo drone. Per lui, “è il drone d’attacco più economico al mondo. Un kit composto da due dispositivi, la stazione pilota costa 70.000 dollari [66.500 euro] e ogni missione costa circa 100 dollari” .

Queste armi, discrete, silenziose e letali, sono fabbricate in una manciata di officine segrete in tutto il paese. Per saperne di più:

Leggi anche: Guerra in Ucraina: dentro la fabbrica di droni ucraini

09:50

Condivisione

I soldati russi effettueranno “esercitazioni tattiche” in Bielorussia

Unità militari russe effettueranno “esercitazioni tattiche” in Bielorussia, un paese confinante con l’Ucraina, ha riferito lunedì l’agenzia di stampa russa Interfax, citando il ministero della Difesa russo. Non è specificato quando o dove avverranno queste manovre. Questo annuncio arriva mentre il presidente russo Vladimir Putin è atteso a Minsk per colloqui con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko.

A ottobre, la Bielorussia ha annunciato la formazione di una forza congiunta con la Russia e diverse migliaia di soldati russi sono arrivati ​​in questa ex repubblica sovietica. Il dispiegamento ha sollevato il timore che le truppe bielorusse si unissero ai soldati russi nella loro invasione dell’Ucraina.

Dall’inizio della guerra, la Russia ha utilizzato la Bielorussia come un’enorme base di retroguardia. Gli aeroporti militari bielorussi sono utilizzati dall’aeronautica militare di Mosca e, per stessa ammissione del presidente, Alexander Lukashenko, missili russi sono stati lanciati contro l’Ucraina dal suo paese.