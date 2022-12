News Guerra Ucraina-Russia

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

Guerre en Ukraine, en direct : la Russie enquête après des explosions signalées sur sa base aérienne de Saratov

Une enquête a été ouverte après un « incident » sur la base aérienne russe, a déclaré lundi le gouverneur local. Des médias ukrainien et russe ont rapporté des explosions sur cette base, située à des centaines de kilomètres du front en Ukraine.

08:11

Le armi fornite dalla Russia sono state dispiegate in Bielorussia

I sistemi missilistici balistici Iskander forniti dalla Russia in grado di trasportare testate nucleari e sistemi di difesa aerea S-400 sono stati schierati in Bielorussia, ha affermato un alto funzionario del ministero della Difesa bielorusso.

Leonid Kasinsky ha dichiarato domenica in un video pubblicato sull’app di messaggistica Telegram:

“I nostri militari, i nostri equipaggi hanno completato completamente la loro formazione nei centri congiunti di addestramento al combattimento delle forze armate della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. Questi tipi di armamenti sono completamente pronti per svolgere i compiti per i quali sono progettati ”

Al momento non è noto quanti sistemi Iskander siano stati dispiegati in Bielorussia, ma ciò segue la visita di Vladimir Putin a Minsk il 19 dicembre tra i timori in Ucraina che stesse facendo pressioni sulla Bielorussia affinché si unisse a una nuova offensiva di terra e aprisse un nuovo fronte.

07:44

L’Ucraina chiede l’esclusione della Russia dal Consiglio di sicurezza dell’Onu

L’Ucraina chiederà lunedì l’esclusione della Russia dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, all’indomani delle nuove dichiarazioni di Vladimir Putin contro l’Occidente, accusato di “divide et impera”, ha detto domenica il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

“Esprimeremo ufficialmente la nostra posizione. Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU e di far parte dell’ONU? ha detto, parlando in ritardo alla vigilia di Natale, durante una maratona televisiva nazionale. “Abbiamo una risposta convincente e ragionata: no, lei no. »

All’inizio della giornata, il presidente russo ha cercato di giustificare l’offensiva militare del Cremlino contro l’Ucraina, che dura da più di dieci mesi senza consentire alla Russia di raggiungere i suoi obiettivi. “Tutto si basa sulla politica dei nostri avversari geopolitici, che mirano a dividere la Russia, la Russia storica” , ha denunciato Vladimir Putin in un’intervista, di cui domenica è stato trasmesso un breve estratto dalla tv pubblica russa.