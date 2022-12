Guerra in Ucraina: kyiv denuncia massicci bombardamenti

Guerra in Ucraina in diretta: kyiv denuncia massicci bombardamenti; La Bielorussia afferma che il missile ucraino si è schiantato sul suo suolo

Secondo le autorità ucraine, 54 dei 69 missili russi lanciati “sono stati abbattuti”. Gli altri hanno causato interruzioni di corrente e feriti nelle città di Kiev, Lviv e Kherson.

Il Consiglio di Stato si rifiuta di concedere la stessa protezione ai profughi ucraini e agli stranieri fuggiti dall’Ucraina

Il Consiglio di Stato ha convalidato il rifiuto di concedere agli stranieri fuggiti dall’Ucraina la “protezione temporanea” concessa ai profughi ucraini, in assenza di uno specifico decreto delle autorità francesi per estendere tale meccanismo.

Diverse ONG che difendono i migranti hanno espresso preoccupazione per la sorte degli stranieri residenti in Ucraina, ma che non hanno potuto beneficiare della protezione eccezionale offerta agli ucraini. Questa protezione consente a quest’ultimo, per sei mesi rinnovabili, di ricevere un’indennità in Francia e di lavorarvi. Contestando questa differenza di trattamento, gli armeni stabilitisi in Ucraina prima della guerra si erano impadroniti della giustizia amministrativa, in particolare nell’ovest della Francia.

Nella sua decisione, la massima corte amministrativa rileva che i testi europei adottati dopo l’invasione russa riservano in linea di principio “protezione temporanea” agli stranieri che risiedevano in Ucraina in virtù di “un permesso di soggiorno permanente” e non potevano rientrare nel loro Paese di origine “in condizioni sicure e sostenibili” .

Secondo il Consiglio di Stato, gli Stati membri hanno certamente la possibilità di “estendere” tale meccanismo agli stranieri titolari di permesso temporaneo, ma devono aver adottato un apposito provvedimento “che designi le categorie di soggetti interessati” per farlo . Tuttavia, rileva il tribunale, l’esecutivo non ha preso “nessun ordine” di questo tipo per ampliare questo meccanismo.