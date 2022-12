News Guerra Russia-Ucraina

Cosa c’è da sapere all’alba di questo giovedì 29 dicembre

I bombardamenti hanno ferito diverse persone a Kharkiv e vicino a Kherson , hanno riferito mercoledì le autorità regionali.

“Solo pochi civili” sono ancora presenti a Bakhmout , si è lamentato mercoledì su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . “L’anno scorso ci vivevano 70.000 persone ”, ha aggiunto, senza specificare il numero di civili che sono ancora lì.

Il deficit della rete elettrica ucraina è peggiorato a causa del bombardamento delle infrastrutture del gas nell’Ucraina orientale, ha annunciato mercoledì su Facebook l’operatore Ukrenergo, operatore nazionale della rete di trasmissione elettrica .

Il divieto di Mosca, dal 1° febbraio, di vendere petrolio russo a paesi stranieri limitandone il prezzo non è “privo di significato, ma non ha alcun significato pratico” , ha commentato mercoledì Berlino.

L’Ucraina ha acquistato quasi 1.400 droni , principalmente modelli per missioni di ricognizione, e prevede di sviluppare modelli da combattimento per poter attaccare i droni esplosivi utilizzati dai russi nell’invasione del Paese, ha annunciato il ministro responsabile della tecnologia ucraina .

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato mercoledì in un comunicato che sarà in grado di aiutare “più di 700.000 ucraini” durante l’inverno grazie ai fondi umanitari forniti dall’Unione europea.

Il ministro delle forze armate francese Sébastien Lecornu ha incontrato il presidente ucraino mercoledì a Kiev. Dopo l’incontro, Volodymyr Zelensky ha dichiarato su Telegram di essere “grato alla Francia per l’assistenza militare già fornita volta a proteggere i cieli ucraini e rafforzare le capacità delle forze di difesa” .

Il capo della diplomazia russa si è detto “convinto” che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in ​​Ucraina a forza di “pazienza” . A condizione che ” le quattro regioni [Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson] appartengano alla Federazione Russa” , ha affermato Sergueï Lavrov, precisando che Mosca dovrebbe “ovviamente” conquistare tutti questi quattro territori, che non sono interamente controllati dall’esercito russo in questo momento.