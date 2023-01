Emergenza guerra Russia-Ucraina

La distribuzione dovrebbe iniziare martedì. Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà alle 21:00 (ora di Parigi) per discutere della situazione in Ucraina.

Il dilemma per l’Ucraina e i suoi alleati: l’armatura occidentale o la modernizzazione di quella esistente.

Guerra in Ucraina

DIRETTA IN CORSO

Guerre en Ukraine, en direct : des avions Awacs seront déployés en Roumanie pour « surveiller l’activité militaire russe », annonce l’OTAN

Le déploiement est prévu à partir de mardi. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit, par ailleurs, se rassembler à 21 heures (heure de Paris) pour discuter de la situation en Ukraine.

17:12

Una petroliera ucraina regge un riscaldatore fatto con un barattolo di latta e una candela, vicino a Kremina. ANATOLI STEPANOV / AFP

Due meccanici lavorano attorno agli assi di un carro armato. ANATOLI STEPANOV / AFP

“Per vincere questa guerra, abbiamo bisogno di equipaggiamento militare aggiuntivo, equipaggiamento pesante. La nostra cooperazione con i nostri alleati continua e tutto quello che posso dire ora è che abbiamo iniziato a ottenere attrezzature pesanti”, ricorda Andriy Yermak, capo di gabinetto alla presidenza ucraina, in un messaggio pubblicato oggi su Telegram .

In effetti, gli equipaggi dei carri armati ucraini devono accontentarsi di ciò che hanno, vale a dire vecchi modelli di carri armati di progettazione sovietica con comfort rustico, come il T-64. Per affrontare l’inverno ricorrono a mestieri innovativi – seppur precari, come una scatola di cibo per gatti trasformata in una candela di paraffina – per riscaldarsi nelle loro vasche. I conducenti di queste macchine sperano un giorno di ottenere un vero riscaldamento a bordo, se le pressioni di Kiev per carri armati più nuovi e più moderni avranno successo con i suoi alleati occidentali.

Nei pressi di Lyman, città devastata riconquistata dalle forze russe in ottobre ma ancora vicina al fronte, il comandante Maxime, che comanda una brigata di carri armati, ammette: “Il freddo è l’ultima delle nostre preoccupazioni”. “La situazione è molto difficile, l’attrezzatura si sta rompendo” e mancano le munizioni, elenca ad Agence France Presse (AFP) sotto la neve che cade. Vicino a lui, un giovane meccanico lavora sotto un blindato nel fango ghiacciato, scavato in profondi crepacci lasciati dalle tracce delle macchine dirette al fronte.

“Non abbiamo pezzi di ricambio per la manutenzione dei carri armati e i cingoli si rompono, quindi se la nostra brigata di manutenzione vede i carri armati che sono stati colpiti, prendono ciò di cui hanno bisogno ”, spiega il comandante.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba questa settimana ha esercitato pressioni sull’Occidente, che fornisce al Paese aiuti militari, tra cui munizioni, artiglieria, sistemi antiaerei e fanteria corazzata. L’interesse si è concentrato in particolare sul carro armato tedesco Leopard 2, che la Polonia, che ne possiede uno, si è detta pronta a fornire a Kiev, previo via libera da Berlino.

Questi carri armati più moderni superano in molti modi le loro controparti sovietiche, ma la cosa più importante è dove sono conservate le munizioni. “In un carro armato sovietico, l’equipaggio è seduto sulle munizioni, quindi se il carro armato viene colpito, quasi certamente significa che il 100% dell’equipaggio è morto “, dice il capitano Volodymyr Tchaikovsky, mentre nel Leopardo i proiettili sono immagazzinati dietro un pannello blindato al posto del compartimento dell’equipaggio. “Ciò che conta per noi soprattutto è la sicurezza dei nostri equipaggi e le loro vite sono la nostra priorità. L’attrezzatura può essere sostituita, il personale no ”, secondo Tchaikovsky.“Questo è il motivo principale per cui abbiamo bisogno di carri armati occidentali. Tutto il resto – GPS, visione notturna, visione termica… – viene dopo” .

Anche Mark Cancian, analista del think tank americano CSIS (Center for Strategic and International Studies), sottolinea l’importanza di questo punto. Sebbene per alcuni si tratti di un “difetto di progettazione” del Leopard – immagazzinare munizioni nella parte posteriore rende il serbatoio più grande e ne fa un bersaglio più grande – l’esperto parla piuttosto di un “compromesso” . Cosa che gli ucraini sembrano in gran parte pronti a fare.

Secondo Cancian, i carri armati più recenti hanno anche migliori sistemi di acquisizione del bersaglio e possono colpire a distanze maggiori rispetto ai carri armati usati da Russia e Ucraina. Questi sistemi possono essere installati in particolare nel T-72, anch’esso di progettazione sovietica, che costituisce il grosso della flotta di circa 700 carri armati che l’Ucraina aveva quando la Russia ha lanciato la sua invasione il 24 febbraio 2022, assicura Cancian. .

E l’aggiornamento di questi T-72 potrebbe essere un’opzione migliore per l’Ucraina, ritiene, piuttosto che sperare nell’arrivo dei Leopardi che, visti i numeri annunciati, «non sarà una cura miracolosa» . Perché anche se decine di macchine vengono inviate in Ucraina, “siamo più nel simbolo che in un reale potenziale militare” , per il signor Cancian. Ma per il capitano Čajkovskij, il cui figlio di 25 anni è tenente nel suo battaglione, l’aiuto occidentale è fondamentale: “Se non avremo appoggio dall’estero, il conflitto si trascinerà e ci saranno più perdite” .

15:42

Volodymyr Zelensky davanti al Parlamento lituano: “Finiremo questa guerra con una sconfitta inequivocabile degli aggressori”

In un discorso rivolto ai parlamentari lituani in occasione del Freedom Day, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: “La Russia non potrà più imporre nulla ai popoli d’Europa quando termineremo questa guerra con una sconfitta inequivocabile del aggressori. Secondo un articolo dell’agenzia di stampa Interfax Ucraina , ha aggiunto:

“Dobbiamo assicurarci che l’aggressore non abbia mai nemmeno l’opportunità di sognare qualcosa del genere e invadere la nostra libertà… L’aggressore deve essere sconfitto proprio sulla terra ucraina dove è venuto, in modo che in seguito non dovrà combattere sulle terre degli altri popoli d’Europa. Inoltre, la Russia non avrà tregua, né riuscirà ad adattarsi e riprendere forza. Quest’anno è cruciale. »