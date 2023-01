Allerta meteo in tutta Italia

Da Giovedì sarà di nuovo intenso maltempo con il ciclone Thor: è confermato che ci saranno nubifragi e neve anche in pianura.

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico sull’Italia non accennerà dunque a quietarsi e farà anche piuttosto freddo. Tutta colpa, ancora, del ciclone Thor che sarà alimentato da venti freddissimi in discesa direttamente dalle lontane e gelide terre polari. Insomma, senza tanti giri di parole, piomberemo in pieno inverno.

Giovedì 19 sarà la giornata della neve: la “dama bianca”, infatti, potrà scendere fino in pianura, imbiancando anche parte della Valle Padana, con particolare riferimento a bassa Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ma sarà maltempo anche su molte aree del Centro e del Sud, in particolare sul versante tirrenico dove precipitazioni anche temporalesche saranno accompagnate dai forti venti che manterranno elevato il rischio di mareggiate. Anche sulle regioni centro-meridionali ci sarà spazio per la neve: sull’Appennino centrale e in Sardegna cadrà intorno ai 5/600 metri di quota, mentre al Sud sarà prossima ai 1000 metri.

Nella cartina qui sotto, riferita proprio alla giornata di Giovedì, sono rappresentate le zone a maggior rischio di neve (color rosa/rosa scuro)