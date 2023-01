Il Sinodo in Italia: raccontare la Chiesa in cammino

Sabato 21 gennaio a Palermo il corso di formazione per giornalisti

nell’ambito delle celebrazioni di S. Francesco di Sales

Si terrà sabato 21 gennaio, dalle 9 alle 13, un corso di formazione

sul Sinodo della Chiesa cattolica italiana che culminerà con il

Giubileo del 2025, dal titolo “Il Sinodo in Italia: raccontare la

Chiesa in cammino”. L’iniziativa si svolgerà presso la sede

dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ed è inserita nell’ambito delle

celebrazioni per la ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei

giornalisti e degli operatori della comunicazione, di cui quest’anno

cade il centenario della proclamazione.

Il corso, che darà diritto a 4 crediti formativi per i giornalisti e

al quale è possibile iscriversi mediante la piattaforma

www.formazionegiornalisti.it, è organizzato dall’Ordine dei

Giornalisti di Sicilia, dall’Ucsi Palermo (Unione cattolica stampa

italiana), dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali –

Ufficio stampa dell’Arcidiocesi di Palermo e da “Porta di Servizio”. I

relatori saranno Angela Ambrogetti (vaticanista, Direttore editoriale

di Aci Stampa), Alessandra Turrisi (giornalista), don Giuseppe

Vagnarelli (Direttore dell’Ufficio Pastorale dell’Arcidiocesi di

Palermo e Referente diocesano del Sinodo) e Giovanni Villino

(giornalista); introdurranno i lavori Michelangelo Nasca (presidente

Ucsi Palermo, giornalista) e Luigi Perollo (Direttore Ufficio

diocesano per le comunicazioni sociali, giornalista), modera Roberto

Immesi (giornalista).

Il Cammino sinodale ha già coinvolto in Italia mezzo milione di

cattolici con 50 mila gruppi nelle varie parrocchie del Paese e oltre

400 referenti diocesani, un evento unico nel suo genere che

rappresenterà un’occasione di confronto e riflessione non solo per i

cristiani, ma per la società nel suo complesso. Il corso ha

l’obiettivo di fornire ai giornalisti gli strumenti per conoscere il

Cammino sinodale, le sue fasi e le sue regole e quindi raccontare le

aspirazioni, i desideri e le aspettative dei cattolici italiani e come

la Chiesa cambierà linguaggi e strutture nel prossimo futuro, con

inevitabili riflessi sul ruolo dei credenti nella nostra società.