A QUANDO LA PACE IN CONGO?

IL GRIDO DELLA SOCIETÀ CIVILE PER LA PACE

NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

25 gennaio ore 10:00

FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Sala Azzurra – Primo piano

Roma, Corso Vittorio Emanuele 349

Mercoledì 25 gennaio dalle ore 10:00 alle 12:00 a Roma presso la Sala Azzurra al primo piano della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), in Corso Vittorio Emanuele II 349, si terrà la Conferenza Stampa “A quando la pace in Congo? Il grido della società civile per la pace nella Repubblica Democratica del Congo” voluta dagli esponenti degli Enti del Terzo Settore, della società civile, ONG, della diaspora e delle reti presenti da molti anni nel nostro Paese.

Un incontro organizzato in occasione del concomitante viaggio apostolico di Papa Francesco a Kinshasa la capitale della Repubblica Democratica del Congo, previsto dal 31 gennaio al 3 febbraio prossimi, volto ad accendere i riflettori sulla decennale guerra che sta devastando le regioni dell’Est del Paese e che di fatto, ha ostacolato la possibilità che il Santo Padre potesse recarsi nella martoriata città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu.

Il silenzio assordante che circonda questa guerra è, indubbiamente, causato anche dal coinvolgimento indiretto dell’Europa e del sistema economico-finanziario che governa il mondo. Un mondo arricchito ed elefantiaco. Tutto ruota attorno agli interessi di molti attori internazionali verso le grandi risorse naturali di questo Paese e, in particolare, del Nord e Sud Kivu, oltre alla volontà di appropriarsene a scapito dei legittimi proprietari della terra, la gente, che rimane schiacciata come l’erba di un proverbio africano: «Quando gli elefanti si battono quella che soffre è l’erba».

Alla Conferenza Stampa dopo i saluti di Beppe Giulietti, presidente FNSI, partecipano padre Giovanni Piumatti, missionario Nel Kivu per oltre 50 anni, don Tonio Dell’Olio, della Pro Civitate Cristiana di Assisi, Pierre Kabeza, John Mpaliza, Micheline Mwendike, attivisti dei diritti umani di origine congolese. Modera Marina Piccone, giornalista.

UFFICIO STAMPA

Giulia Pigliucci Tel. 3356157253

Elena Pasquini Tel. 3336083565

PER L’INGRESSO NELLA SALA AZZURRA È OBBLIGATORIA LA MASCHERINA FFP2

Organizzazioni, Associazioni, Enti firmatari dell’iniziativa:

Associazione Tribù del Mondo – Solidarietà e Cooperazione CIPSI – CHIAMA L’AFRICA – VIDES INTERNAZIONALE – FONDAZIONE VOLONTARI GIOVANI SOLIDARIETÀ – Tavola della Pace – SIMAMA Associazione di volontariato – Beati i costruttori di pace – Pro Civitate Christiana – Associazione Casa della Comunità Speranza – Associazione APS IMMAGINA – CIRCOLO ARCOBALENO ODV – Società cooperativa sociale “Alberto Portogallo” onlus Agesci Modica1 – CO.P.E. COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI – Missionari della Consolata Italia – Forum trentino per la pace e i diritti umani – Comitato Cà Brenta – Associazione Rete degli Amici di Faustin per l’Istruzione nel Kivu (RAFIKI) – PEACE WALKING MAN foundation- Smile mission onlus – ASD tennis tavolo Modica – AOI – Associazione Piccoli Fratelli OdV Modica (RG) – Caritas Diocesana di Noto – Stop the war now – Rete pace e disarmo – Associazione Papa Giovanni XXIII – Cooperativa Don Giuseppe Puglisi – La fucina per la nonviolenza – Icaro – Associazione Haki Tumaini (Reggio Emilia) – Associazione Solidarietà – Muungano – LIBERA ASSOCIAZIONI nomi e numeri contro le mafie – Centro Culturale LA PIETRA VIVENTE Massa – Associazione Piero Iemmolo – Associazione 46°Parallelo/Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo – Babele APS – Associazione black and white – Castel Volturno – Time For Africa OdV – Missionari Comboniani Castel Volturno – CAVA – Coordinamento Associazioni della Vallagarina per l’Africa – Associazione “Pietro Ravera Onlus” – Centro Pace ecologia e diritti umani – Rovereto – Igea – Centro per la pace Rovereto – Cooperativa L’ARCA – Modica – CRAL del comune e della prov. di Reggio Emilia – ANPI del Trentino – Parrocchia san Pietro Apostolo Modica – Missionari comboniani – Comitato selma 2.0 ass di solidarietà al Popolo saharawi – Associazione Tumaini un ponte di solidarietà – Associazione Il Fiore del Gojjam ODV – Unimondo.org – “COLIBRI” Associazione di promozione sociale Mantova – Fondazione Altromercato – Altromercato (Impresa Sociale) – MIR Movimento Internazionale della Riconciliazione – Compagnia del Piccolo Teatro Modica