Morte in combattimento di due volontari colombiani dell’esercito ucraino

Due cittadini colombiani, arruolati nell’esercito ucraino, sono stati uccisi in Ucraina in battaglie contro l’esercito russo, ha annunciato mercoledì il ministero degli Esteri colombiano. Questi “due cittadini colombiani erano in Ucraina da dicembre e appartenevano al 49 ° battaglione di fanteria dell’esercito ucraino “, ha affermato il ministero in una nota. “Secondo le informazioni di questo battaglione, entrambi sono morti in combattimento il 18 gennaio” , dice.

I volontari colombiani stanno combattendo su entrambi i fronti della guerra in Ucraina. Alcuni prestano servizio nella Legione internazionale per la difesa dell’Ucraina (LIDU). Altri, ex combattenti degli ex guerriglieri marxisti delle FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), partecipano ai combattimenti nelle file delle forze russe e separatiste del Donbass, nell’est dell’Ucraina.