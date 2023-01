“Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità europee per il rilancio dell’Umbria”, lunedì 30 gennaio convegno a Palazzo Donini

(aun) – Perugia, 28 gen. 023 – Lunedì 30 gennaio, al Salone d’Onore di Palazzo Donini, dalle ore 9, si terrà un convegno sugli strumenti europei di sostegno allo sviluppo locale, regionale e nazionale come Next Generation EU, i fondi del bilancio UE e della Banca europea per gli investimenti (Bei).

L’evento, dal titolo “Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità europee per il rilancio dell’Umbria”, mira a illustrare e a discutere gli effetti positivi e le potenzialità per il territorio. L’incontro è voluto da Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, CESAR-Europe Direct Umbria e Regione Umbria.

A introdurre l’iniziativa saranno gli interventi di ospiti come la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il Ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti. I saluti istituzionali sono affidati alla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei (che chiuderà anche i lavori), al presidente CESAR e rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero, al capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e al direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti.

Dopo un focus sulla Regione Umbria e i Fondi europei, con l’intervento – tra gli altri – dell’assessore regionale alla Programmazione europea Paola Agabiti, si terrà una tavola rotonda di confronto alla presenza del sottosegretario all’Interno con delega al Pnrr Emanuele Prisco, gli assessori regionali Michele Fioroni, Roberto Morroni, Enrico Melasecche, Luca Coletto, gli europarlamentari Luisa Regimenti (PPE, FI), Camilla Laureti (S&D, PD), Antonio Maria Rinaldi (ID, Lega), Nicola Procaccini (ECR, FdI) e rappresentanti locali ed europei coinvolti nello sviluppo imprenditoriale, commerciale e agricolo dell’Umbria.