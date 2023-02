Allerta meteo in Sicilia

Notizia in aggiornamento

๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—” ๐—ฅ๐—ข๐—ฆ๐—ฆ๐—” ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—˜๐—ฆ๐—” ๐—”๐—Ÿ ๐Ÿญ๐Ÿฌ ๐—™๐—˜๐—•๐—•๐—ฅ๐—”๐—œ๐—ข

๐—ฆ๐—–๐—จ๐—ข๐—Ÿ๐—˜ ๐—–๐—›๐—œ๐—จ๐—ฆ๐—˜ ๐—˜ ๐— ๐—”๐—ฆ๐—ฆ๐—œ๐— ๐—” ๐—ฃ๐—ฅ๐—จ๐——๐—˜๐—ก๐—ญ๐—”

๐‘๐ข๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐‚๐Ž๐‚. ๐„ฬ€’ ๐ข๐ง ๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐ž๐ข ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐ข ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐œ๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ

A seguito del prolungamento sino al 10 febbraio dell’allerta meteo rossa emanata dalla Protezione Civile per la Sicilia sud-orientale, compresa la nostra Provincia, รจ stata predisposta una nuova ordinanza di chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per tutta la giornata di domani. Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la Villa Penna e gli impianti sportivi. Disposta la chiusura e l’interdizione della viabilitร della strada Scicli-Donnalucata via Lodderi e della strada Scicli-Modica via Fiumara.

Sono attualmente in azione la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale per effettuare sopralluoghi ed interventi. Oggi รจ stato riunito il COC (Centro Operativo Comunale), per fare il punto sulla situazione meteorologica che sta interessando il nostro territorio, e siamo in stretto contatto con la Prefettura.

Si ribadisce l’invito alla cittadinanza di prestare la massima attenzione negli spostamenti, da effettuarsi solo per motivi di stretta necessitร . Si suggerisce la massima prudenza nella viabilitร e particolare attenzione nei tratti depressi per la presenza di possibili ristagni dโ€™acqua.

Si invita a non sostare nei locali scantinati e nelle aree particolarmente esposte come i margini dei torrenti o i lungomari.

Dieci famiglie sono rimaste isolate dalla neve, caduta copiosa sull’Etna, e senza energia elettrica a Tardaria, frazione di Pedara.

Cinque sono state giร evacuate dai soccorritori.

“Sono al freddo da ieri sera – spiega all’Ansa il sindaco Alfio Cristaudo, che coordina l’intervento – senza riscaldamento ed energia elettrica per un guasto nella zona, dove ci sono 60 centimetri di neve. Sono in ipotermia stiamo andando a recuperali””. Sul posto l’Enel ha portato dei gruppi elettrogeni. Tra i soccorritori Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Rangers Europa di Nicolosi, Soccorso alpino, Misericordia, Polizia municipale e Carabinieri.

Avviso Meteo: รจ attesa una configurazione pericolosa nelle prossime ore in Sicilia dove รจ giร serio allarme per vento, pioggia e neve.

Complici le infiltrazioni di aria gelida che giungono da Nord-Est, a tutte le quote, a seguito dei contrasti con la superficie del mare piuttosto mite, all’estremo Sud si formerร una struttura ciclonica potenzialmente violenta che nelle giornate di Giovedรฌ 9 e Venerdรฌ 10 Febbraio assumerร caratteristiche di Medicane (dall’unione delle parole MEDIterranean hurriCANE, ovvero Uragano del Mediterraneo).

Si tratta di una situazione molto pericolosa: a rischio saranno soprattutto le province centro-orientali della Sicilia. In concreto, giร da Giovedรฌ 8 Febbraio secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo il rischio รจ quello che possano verificarsi eventi meteo estremi come nubifragi e, nei casi piรน eccezionali, le cosรฌ dette “alluvioni lampo” che solitamente interessano fasce ristrette di territorio scaricando al suolo ingenti quantitร d’acqua. Massima attenzione anche alla raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 100 km/h lungo le coste maggiormente esposte (Catania, Siracusa, Ragusa).

Come possiamo vedere dalla cartina che vi proponiamo qui sotto, localmente potrebbero cadere fino ad oltre 150/200 l/Mq di pioggia in pochissimo tempo (colore rosso), l’equivalente cioรจ delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi!