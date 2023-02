21 marzo 2023: XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

28 anni di impegno per non dimenticare chi ha deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità, guardando negli occhi la mafia. Per non dimenticare coloro a cui la mafia ha interrotto e spezzato sogni, speranze, progetti, affetti.

Dal 1996 siamo stati a Palermo, Bari, Locri, Bologna e tante altre piazze italiane. Quest’anno, il 20 e 21 marzo saremo nuovamente a Milano, per ricordare le oltre 1.000 vittime innocenti delle mafie. Giungeremo da ogni parte d’Italia e ci ritroveremo in Piazza del Duomo, insieme ai familiari delle vittime in un abbraccio collettivo, per catalizzare le energie di quanti continuano a impegnarsi per la costruzione di orizzonti di giustizia sociale, contro ogni mafia e corruzione.