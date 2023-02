Guerra Russia-Ucraina

Guerra in Ucraina dal vivo: la Francia consegnerà i carri armati leggeri AMX-10 a Kiev “dalla fine della prossima settimana”

In un’intervista a “Parisien”, il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu evoca la necessità di “dare all’Ucraina i mezzi per difendersi”, ribadendo che non c’era “nessun tabù”, anche su possibili future consegne di aerei da combattimento.

Mosca denuncia i commenti di Emmanuel Macron sulla Russia

La Russia ha denunciato domenica le osservazioni fatte sabato da Emmanuel Macron sulla stampa francese in cui il presidente francese ha affermato di volere che la Russia sia sconfitta nel conflitto tra lui e l’Ucraina. Emmanuel Macron ha detto di volere una sconfitta russa mentre affermava di voler evitare che la Russia venisse “schiacciata” .

Maria Zakharova, portavoce del Cremlino, ha evocato il ricordo di Napoleone I, sconfitto durante la campagna di Russia. “La Francia non è iniziata con Macron e le spoglie venerate dallo stato di Napoleone giacciono nel centro di Parigi “, ha detto. “La parola di Macron ha poco valore “, ha detto, aggiungendo che le sue parole hanno dimostrato che l’Occidente si era impegnato in colloqui per un cambio di regime in Russia.

Venerdì, Macron ha esortato i suoi alleati a rafforzare il sostegno militare all’Ucraina, ma ha anche affermato di non credere nel cambio di regime e che a un certo punto saranno necessari negoziati.

