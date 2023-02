Un anno di Guerra Ucraina-Russia

“Guerra non può durare all’infinito, ci prepariamo alla vittoria”, dice il leader di Kiev

Ucraina, Zelensky: “Grato a Meloni per sostegno Italia, la aspetto”

“L’Italia ha fatto un passo importante, ha dato un grande sostegno e ha svolto un grande ruolo, per il fatto che l’Ucraina ha ottenuto lo stato di paese candidato” all’Unione europea. “L’Italia ci ha creduto e ci ha guardato come un paese alla pari”. Lo dice Volodymyr Zelensky al Tg1. “Sono molto grato a Draghi, ho avuto ottimi colloqui anche con il nuovo primo ministro, la linea del sostegno con Giorgia Meloni non è cambiata, anzi…sono molto grato, la aspetto, so che sta arrivando”, aggiunge il presidente ucraino.

Emmanuel Macron durante un discorso con il presidente polacco Andrzej Duda e il cancelliere tedesco Olaf Scholz prima della conferenza sulla sicurezza di Monaco il 17 febbraio 2023. ODD ANDERSEN / AFP

Il presidente francese ha affermato, sabato 18 febbraio, in un’intervista a JDD , Le Figaro e France Inter, di volere che Mosca “sconfigga” contro l’Ucraina, mettendo però in guardia chi vuole “soprattutto schiacciare la Russia” , che “non potrà mai ” essere la “posizione della Francia” . Osservazioni che fanno eco alle sue parole pronunciate lo scorso giugno, dove aveva affermato di “fa [llait] non umiliare la Russia”. Queste dichiarazioni avevano suscitato forti reazioni , in particolare da parte dei vertici ucraini.