Venerdì il 40esimo anniversario della storica marcia popolare antimafia

Per la prima volta sarà presente la commissione d’inchiesta e

vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia

Partenza da Bagheria alle 8.30 davanti l’Istituto “Carducci Gramsci”

in via Diego D’Amico

Palermo, 22 feb – Da via di fuga dei killer di mafia a strada del

riscatto: 40 anni dopo quel 26 febbraio 1983, data della prima marcia

popolare antimafia Bagheria – Casteldaccia, il centro studi Pio La

Torre, tra i promotori della manifestazione, torna a mobilitare la

società civile, portando in corteo, venerdì 24, studenti,

associazioni, sindacati, Arcidiocesi, Comuni, e per la prima volta,

anche la commissione siciliana antimafia: tutti insieme per dire no

alla mafia lungo la cosiddetta “Strada del Vallone”, l’arteria

utilizzata come via di fuga dei killer e dai latitanti mafiosi.

Appuntamento venerdì alle 8.30 davanti l’istituto comprensivo

“Carducci-Gramsci” di Bagheria, poi alle 11, l’arrivo in piazza

Matrice a Casteldaccia, con gli interventi dal palco e le conclusioni

degli studenti, in un passaggio di testimone della lotta alla

criminalità organizzata.

“La marcia del 1983 ha visto una mobilitazione trasversale grazie al

‘comitato popolare di lotta contro la mafia a Casteldaccia’ – dice il

presidente emerito del centro, Vito Lo Monaco – oggi come 40 anni fa

partecipiamo per ricordare come le nuove mafie impediscono la crescita

del Paese, sottraendo ricchezza, futuro e democrazia. L’arresto del

latitante Messina Denaro mostra, ancora una volta, l’importanza di

colpire le protezioni politiche e le complicità istituzionali. Ma sarà

anche una marcia per la pace, a un anno dall’invasione russa

dell’Ucraina”.

“Finora sono 76 le adesioni di tutta la società civile tra cui una

ventina di scuole di ogni ordine e grado che saranno alla marcia –

dice Loredana Introini, presidente del centro – segno che il nostro

lavoro nel contrasto alle mafie procede di pari passo con la

formazione a scuola, per essere cittadini consapevoli dei propri

diritti”.

L’elenco completo delle adesioni alla marcia è disponibile sul sito

del centro Pio La Torre e nella locandina allegata.