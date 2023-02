Ursula von der Leyen migranti: “L’Europadeve estendere la propria solidarietà a tutti gli Stati membri e alle comunità locali”

“Dobbiamo combattere passatori e trafficanti, dialogare con i Paesi partner, collaborare al rimpatrio di chi non ha diritto di restare.

L’Europa deve estendere la propria solidarietà a tutti gli Stati membri e alle comunità locali”. Lo ha detto Ursula von der Leyen parlando all’università di Palermo”.

È proprio in questo spirito che abbiamo proposto il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo. Ognuno di noi deve fare la propria parte e dobbiamo sostenerci a vicenda. Ora che abbiamo un piano, lo dobbiamo attuare insieme. Una soluzione europea è possibile”, ha aggiunto.

E dobbiamo cooperare a livello europeo.

REGGIO CALABRIA – È arrivata da poco al porto di Reggio Calabria nave “Dattilo” della Guardia costiera partita ieri sera da Lampedusa con 589 migranti a bordo. Lo sbarco in Calabria inizierà tra poco e rientra nelle operazioni di alleggerimento dell’hotstpot di Lampedusa dove fino a ieri c’erano circa 2800 migranti a fronte di una capienza di 400 persone.

Stando ai numeri forniti ieri dalla prefettura di Reggio Calabria, che sta coordinando le operazioni di accoglienza, a bordo di nave Dattilo ci sono 131 donne e 35 bambini. Una parte dei migranti sarà sottoposta all’identificazione da parte della Polizia e ai controlli sanitari da parte dei volontari della Croce rossa e della Protezione civile. Questo gruppo sarà ospitato nella palestra di una scuola di Gallico dove da tempo è stato allestito un centro di prima accoglienza.

Tutti gli altri, invece, dopo lo sbarco sul molo di ponente, verranno destinati a varie regioni d’Italia secondo il piano di riparto predisposto dal ministero dell’Interno. Al porto, infatti, sono già arrivati i pullman che li accompagneranno a destinazione. Nel dettaglio, 45 migranti andranno in Abruzzo, 40 resteranno in Calabria, 75 in Emilia Romagna, 30 nel Lazio, 100 in Lombardia, 30 nelle Marche, 75 in Piemonte, 50 in Puglia, 80 in Toscana e 75 in Veneto