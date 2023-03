Guerra in Ucraina: l’intelligence americana dubita che la Russia stia facendo “grandi guadagni territoriali”

Non abbastanza munizioni, non abbastanza uomini. L’esercito russo non avanzerà in modo significativo nel paese quest’anno, ha detto mercoledì April Haines, direttore dell’intelligence statunitense.

Kevin McCarthy, leader della Camera dei Repubblicani alla Camera dei Rappresentanti, declina l’invito di Zelensky a Kiev

In un momento in cui cominciano a montare le proteste tra i conservatori americani per gli aiuti forniti all’Ucraina, Volodymyr Zelensky invita il repubblicano Kevin McCarthy, leader della Camera dei Rappresentanti al Congresso degli Stati Uniti, a recarsi a Kiev. “Il signor McCarthy deve venire qui per vedere come lavoriamo, cosa sta succedendo, cosa ha fatto la guerra, cosa stanno combattendo le persone adesso e contro chi stanno combattendo. E solo dopo, deciditi “, ha detto Zelenskyj in un estratto da un’intervista alla CNN , che andrà in onda mercoledì sera. “Penso che il portavoce McCarthy non abbia mai visitato Kiev o l’Ucraina e penso che questo potrebbe aiutarlo “, ha aggiunto il presidente ucraino.

A capo della nuova maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy è in quanto tale la terza figura più importante della politica americana dopo il presidente e il vicepresidente.

Ma il capo repubblicano della Camera dei Rappresentanti, faticosamente eletto a gennaio, ha detto alla Galileus Web che non aveva bisogno di andare in Ucraina per capire la situazione. Può, nella sua posizione, ostacolare il massiccio programma di aiuti del presidente Joe Biden all’Ucraina per combattere la Russia.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina più di un anno fa, gli Stati Uniti hanno fornito quasi 100 miliardi di dollari in aiuti militari, economici e umanitari.

La democratica Nancy Pelosi, che ha preceduto McCarthy alla carica, si è recata a Kiev nel maggio 2022 per mostrare sostegno all’Ucraina. Pur non essendo contrario al sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina, McCarthy ha ripetutamente affermato che il Congresso non dovrebbe firmare “assegni in bianco” senza un attento esame. Una considerevole minoranza di repubblicani al Congresso, tuttavia, ha espresso opposizione agli aiuti militari e finanziari all’Ucraina. “La mia posizione è sempre stata quella di non firmare un assegno in bianco. Da lì, non devo andare in Ucraina per capire se è un assegno in bianco o meno ”, ha assicurato il signor McCarthy alla CNN.

Il gruppo Wagner rivendica la cattura di parte di Bakhmout

Mercoledì il gruppo paramilitare russo Wagner ha rivendicato la cattura della parte orientale di Bakhmout. Ma per ora “le unità di Wagner hanno preso l’intera parte orientale di Bakhmout, tutto a est del fiume Bakhmoutka” attraversando la cittadina di Donbass, ha detto in un messaggio audio il capo dell’organizzazione paramilitare, Evguéni Prigojine che ha pubblicato una foto in cui ha è circondato dai suoi uomini davanti a un monumento della città. Allo stesso tempo, le forze ucraine affermano di aver realizzato un ponte che consente di raggiungere e uscire dalla città accerchiata.