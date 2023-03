Sanità. La medicina del sonno, l’impegno del servizio sanitario regionale in occasione della Giornata mondiale dedicata ai disturbi del sonno, venerdì 17 marzo. Donini: “Sul territorio strutture e professionisti altamente specializzati, ma è importante agire anche su prevenzione e informazione”

Iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzati da Regione e Aziende sanitarie e ospedaliere per far conoscere ai cittadini tutto ciò che il territorio offre in termini di assistenza, servizi e cura

Bologna – Il sonno è un elemento fondamentale per la salute e il benessere fisico e mentale, la cui privazione può causare problemi come malattie cardiache, obesità, depressione, ansia e problemi di memoria e concentrazione. Per migliorare la qualità della vita delle persone affette dai disturbi del sonno esistono terapie a base di farmaci e dispositivi medici, ma anche terapie comportamentali.

In occasione della Giornata mondiale del sonno, venerdì 17 marzo, il servizio sanitario regionale rinnova il suo impegno a promuovere stili di vita sani e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di riposare bene per la salute e il benessere fisico e psicologico.

Le Aziende sanitarie del territorio sono impegnate ad organizzare iniziative, incontri e progetti in occasione di questa giornata (i programmi dettagliati consultabili nei rispettivi siti internet).

“La Regione Emilia-Romagna ha investito nella creazione di strutture mediche altamente specializzate e nella formazione di professionisti della salute- afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini- riconoscendo l’importanza del sonno per il benessere dei cittadini. Giornate come quelle di venerdì sono importanti per informare e sensibilizzare, e per far conoscere ai cittadini tutto quello che il territorio offre in termini di assistenza, servizi e cura”.

La Giornata mondiale del sonno

La Giornata mondiale del sonno si tiene annualmente il terzo venerdì di marzo. L’evento è stato istituito nel 2008 dalla World Sleep Society per unire gli operatori sanitari del sonno, discutere e diffondere i benefici di una corretta gestione del riposo, prevenendo e riducendo i disturbi sempre più comuni nella popolazione. La giornata è supportata in ogni parte del mondo dalla World Sleep Society e in Italia dall’Associazione Italiana della Medicina del Sonno. Il tema dell’evento di quest’anno è il concetto che la terapia dei disturbi del sonno contribuisce a ridurre il rischio di altre patologie, con la consapevolezza che riposare bene ha un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute del nostro cervello e nella prevenzione delle malattie cardio-metaboliche.

Tiziana Gardini