30 marzo ore 18,30 | THE ROOOM



Giovedì 30 marzo alle ore 18.30 nello spazio THE ROOOM in via Galliera 8 a Bologna, si terrà RÊVERIE, finissage della mostra DREAMTIGERS a cura di Laura Rositani.

Un momento d’incontro e di riflessione attraverso un dialogo aperto tra protagonisti del mondo dell’arte e dell’imprenditoria che si confrontano sul tema che ha ispirato il purpose della mostra: la parità di genere e le difficoltà che ancora oggi si riscontrano all’interno dell’ambito creativo e non solo.

La mostra DREAMTIGERS, nata dalla collaborazione tra Mulieris Magazine e THE ROOOM, comprende opere di Lula Broglio, Alejandra Hernández, Joanne Leah, Sara Lorusso, Sara Scanderebech, Ayomide Tejuoso (Plantation) e installazioni di The Mosshelter.

Intervengono:

Sara Lorusso – fotografa in esposizione e co-founder di Mulieris Magazine

Marc Buisson – CEO Up Day

Antonio De Pascali – responsabile HR Montenegro

Marco Tina – CEO THE ROOOM

Conduce Laura Rositani – curatrice

In partnership con:

Up Day, società per azioni leader sul mercato italiano delle soluzioni di benessere per le Imprese e le Persone, Up Day studia, crea e sviluppa servizi innovativi, convenienti e motivanti per tutti i suoi stakeholder. Attraverso la conciliazione vita/lavoro, gli strumenti proposti accrescono il benessere individuale e famigliare e favoriscono un clima aziendale positivo. I suoi valori essenziali sono solidarietà, innovazione e impegno. Parte della multinazionale Up Group, cooperativa sociale nata in Francia più di cinquanta anni fa e presente in 4 continenti, raggiunge in Italia ogni giorno 30.000 aziende clienti e 1 milione di beneficiari, collaborando quotidianamente con 150.000 partner affiliati, e nel 2021 ha realizzato un fatturato di 750 milioni di euro con risultati sempre in crescita.

Edgar Sopper Gin, lanciato nel 2021 dal Gruppo Montenegro: un gin irriverente, sagace, dal forte animo inglese come il corvo imperiale Edgar Sopper, protagonista in etichetta, che si finse morto per prendersi gioco del guardiano della torre di Londra (dove tradizionalmente i corvi vivono a protezione della Corona). Distillato nella più antica e pluripremiata distilleria di gin d’Inghilterra, è realizzato con una dedizione ed esperienza di tipo artigianale seguendo rigorosamente il metodo “London Dry”, che distilla solo gli estratti naturali di 5 botanicals accuratamente selezionate (ginepro, angelica, coriandolo, limone e pepe di cubebe). Dal gusto classico, deciso ed equilibrato, Edgar Sopper Gin è perfetto per la preparazione di cocktail classici e twist on classic.

INFO UTILI

Rêverie – Finissage della mostra DREAMTIGERS

A cura di: Laura Rositani

Progetto grafico: Chiara Cognigni

THE ROOOM, via Galliera n. 8 – 40121 Bologna

30 marzo 2023 dalle 18.30 alle 22

Per info e prenotazioni è necessario scrivere a press@therooom.it

Contatti: +39 375 5604011

www.therooom.it

www.mulierismagazine.com

THE ROOOM, concept studio con sede nell’affascinante cornice di Palazzo Aldrovandi Montanari, offre servizi di comunicazione alle imprese sui temi legati alla sostenibilità, all’innovazione, alla creatività e alla responsabilità sociale. THE ROOOM è anche uno spazio di contaminazione tra sfere economiche e creative che prende vita attraverso una programmazione di iniziative multidisciplinari ed eventi che ispirano nuove idee e generano consapevolezza sulle tematiche ambientali, economiche e sociali.

Mulieris è una rivista indipendente con sede in Italia. Mulieris non è solo una rivista, ma anche una piattaforma, uno spazio sicuro, una comunità, una fonte per l’arte e gli eventi creati da womxn, con l’obiettivo di parlare a tutti indipendentemente dal genere o dal sesso. Vogliamo creare un dialogo aperto sull’uguaglianza di genere attraverso l’arte realizzata da womxn.