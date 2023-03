Guerra in Ucraina: l’AIEA mette in guardia sullo “stato precario” della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhia

Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, invita “ancora una volta tutte le parti ad impegnarsi per garantire la sicurezza nucleare e proteggere la sicurezza dell’impianto”.

Guerra in Ucraina

Guerre en Ukraine, en direct : l’AIEA alerte sur « l’état précaire » de la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijia

Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, appelle « une fois de plus toutes les parties à s’engager à garantir la sûreté nucléaire et la protection de la sécurité de la centrale ».

“Sapevamo molto prima del mandato d’arresto della Corte penale internazionale che parlare con Putin non aveva senso”

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato mercoledì in un’intervista a Politico, l’organo politico americano , che era chiaro anche prima del mandato della Corte penale internazionale che sarebbe stato impossibile per Putin essere la sua controparte dall’altra parte del tavolo dei negoziati di pace.

“Sapevamo molto prima del mandato d’arresto della Corte penale internazionale che parlare con Putin non aveva senso. Il 30 settembre dello scorso anno il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina ha approvato una risoluzione legale in cui dichiarava impossibili i negoziati con Vladimir Putin in risposta al tentativo della Russia di annettere ulteriore territorio ucraino. »

06:01 L’ESSENZIALE

Condivisione

Cosa c’è da sapere all’alba di questo giovedì 23 marzo

La sicurezza nucleare della centrale ucraina di Zaporizhia (sud-est) è in uno “stato precario” , ha avvertito mercoledì 22 marzo il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, in un comunicato. Secondo l’organizzazione, “l’ultima linea elettrica di emergenza” dell’impianto, danneggiata dal 1° marzo , resta “disconnessa e in riparazione” . Tuttavia, le consente, come ultima risorsa, di garantire la sicurezza nucleare, in particolare raffreddando i suoi reattori.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato mercoledì nei pressi di Bakhmout, epicentro del fronte e simbolo della resistenza ucraina nell’est del Paese. Ha promesso una vittoria militare sulla Russia “terrorista” , all’indomani di un appello alla pace lanciato senza convincere da Mosca dal capo di stato cinese Xi Jinping.

Mercoledì la Russia ha lanciato 21 droni da combattimento Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana contro l’Ucraina. L’operazione è iniziata poco prima della mezzanotte, nella notte tra martedì e mercoledì, ha riferito l’aviazione ucraina, che sostiene di averne abbattute 16.

Otto persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a Rzhyshchiv, a circa 80 chilometri a sud di Kiev, in un raid di droni che ha colpito una scuola superiore professionale durante la notte da martedì a mercoledì, secondo un post su Facebook dei servizi di emergenza ucraini.

In un altro attacco, almeno una persona è stata uccisa e altre 34 ferite, tra cui tre bambini, secondo i soccorsi, quando “due missili russi” sono caduti su un condominio a Zaporizhia, nel Centro Est, secondo un rapporto finale del Ministero dell’Interno ucraino.

La Russia, da parte sua, ha assicurato di aver “respinto” mercoledì un attacco di droni marini a Sebastopoli, il porto di partenza della flotta russa del Mar Nero, nella Crimea meridionale.

La Cina in questa fase non ha “oltrepassato il limite” per consegnare armi da guerra alla Russia, hanno assicurato mercoledì gli Stati Uniti, che avevano avvertito Pechino di questo.

Mercoledì all’Aia, l’organo legislativo della Corte penale internazionale ha denunciato le “minacce” provenienti dalla Russia contro i membri della Corte penale internazionale dopo aver emesso un mandato di cattura contro Vladimir Putin per il crimine di guerra di “deportazione” di bambini ucraini.

I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l’umanità sull’orlo di un Armageddon nucleare. Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all’uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate da decenni e non presentano alcun rischio elevato. “Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. I funzionari statunitensi hanno raggiunto un nuovo basso livello con le loro dichiarazioni irresponsabili. C’è un flusso continuo di armi letali verso l’Ucraina, che vengono utilizzate per annientare civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili”, ha detto Antonov, secondo una dichiarazione dell’ambasciata. “Sembra che l’Occidente illuminato, guidato da Washington, abbia irrevocabilmente deciso di portare l’umanità su una linea pericolosa, oltre la quale si profila sempre più distintamente un Armageddon nucleare”.