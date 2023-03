Guerra Russia-Ucraina

Guerra in Ucraina: Volodymyr Zelensky ha visitato la linea del fronte vicino a Bakhmout ea Kharkiv

Il presidente ucraino ha promesso una vittoria militare sulla Russia “terrorista”, all’indomani di un appello alla pace lanciato senza convincere da Mosca dal capo di Stato cinese, Xi Jinping.

Guerra in Ucraina

Vivere

Le carte

Consegna delle armi

Le tue domande

23:21

Il riavvicinamento russo-cinese sembra “un matrimonio di convenienza”, dice Antony Blinken

Il riavvicinamento russo-cinese sembra “un matrimonio di convenienza” , ha detto mercoledì il capo della diplomazia americana, Antony Blinken.

“Anche perché hanno una visione del mondo molto diversa dalla nostra, hanno stretto un matrimonio di convenienza. Non sono sicuro che si tratti di condanna ”, ha detto il Segretario di Stato intervistato dalla commissione per gli affari esteri del Senato Usa. “La Russia è chiaramente il partner minore in questa relazione “, ha aggiunto.

Il presidente cinese Xi Jinping ha viaggiato per un viaggio di due giorni in Russia incentrato sul rafforzamento dei legami con il suo omologo Vladimir Putin. “Non sono sicuro che la Russia o Putin vogliano l’ordine mondiale, piuttosto il disordine mondiale “, ha detto.

Per gli Stati Uniti le argomentazioni russe sulla consegna di uranio impoverito all’Ucraina sono “fallaci”

Gli Stati Uniti hanno respinto le lamentele della Russia, che ha criticato l’annuncio, da parte del Regno Unito, dell’imminente consegna all’Ucraina di munizioni contenenti uranio impoverito. Mosca aveva giudicato che una simile scelta avrebbe rappresentato un “grave aggravamento” del conflitto, minacciando di “replicarsi” .

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha definito “fuorvianti” le argomentazioni russe . Questi proiettili, efficaci contro carri armati e altri veicoli corazzati, “non sono radioattivi” e “non si avvicinano nemmeno” alla categoria delle armi nucleari, ha aggiunto. “È un tipo comune di munizioni, utilizzato in particolare per la sua capacità di perforare l’armatura “, ha detto Kirby, dicendo che se Mosca “è preoccupata per i suoi carri armati e i soldati che li equipaggiano “, possono “riportarli attraverso il confine in Russia”. . ”

Gli Stati Uniti sono la principale fonte di aiuti militari all’Ucraina, ma non forniscono uranio impoverito, ha affermato Kirby.

22:19

Condivisione

Volodymyr Zelensky augura un “buon Ramadan” alla comunità musulmana in Ucraina

In occasione dell’inizio del mese di Ramadan di domani, Volodymyr Zelensky, che si è recato al capezzale dei soldati mobilitati vicino a Bakhmout ea Kharkiv, ha inviato un messaggio ai musulmani dell’Ucraina.

“Stasera inizia il mese sacro del Ramadan per i musulmani. Una parte significativa della comunità musulmana ucraina, i tatari di Crimea, è costretta a osservare il digiuno sotto l’occupazione, sotto la minaccia di oppressione, aggressioni in Crimea, bombardamenti”, ha dichiarato il presidente ucraino .

Dicendo di non avere dubbi sul “ritorno della libertà, del rispetto e della sicurezza” su “tutto il territorio ucraino” e per “tutte le comunità” , Zelensky ha augurato un buon mese di Ramadan ai musulmani del Paese.

“Possa il potere della preghiera in questo mese santo aiutarci a purificare l’Ucraina dal male russo, da coloro che non credono in nulla. (…) Possa il prossimo mese di Ramadan iniziare in pace ”, ha detto in un video postato su Twitter .