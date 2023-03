Guerra in Ucraina: a Kiev arrivano i primi carri armati occidentali

I principali carri armati britannici Challenger 2 e German Leopard 2 arrivano per l’offensiva di primavera pianificata dalle forze ucraine.La Bielorussia giustifica l’ospitare armi nucleari russe

In un comunicato stampa del suo ministero degli Esteri citato dall’agenzia ufficiale Belta , la Bielorussia spiega la sua decisione di accogliere le armi nucleari “tattiche” russe . “La Bielorussia è sottoposta a pressioni politiche, economiche e informative senza precedenti da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e dei loro alleati della NATO, nonché dei paesi dell’Unione Europea ” . La Bielorussia è “costretta a prendere misure di risposta” , insiste la diplomazia bielorussa, assicurando al tempo stesso che Minsk non avrà il controllo su queste armi e che il loro dispiegamento “non contraddice in alcun modo gli articoli I e II del Trattato di non proliferazione nucleare” .

L’Ucraina riceve i suoi primi carri armati occidentali

La guerra in Ucraina è anche una battaglia di comunicazione. I carri armati Challenger 2 e Leopard 2, promessi a Kiev, arrivano per l’offensiva di primavera pianificata dalle forze ucraine.

In un messaggio pubblicato sui social network, Oleksiï Reznikov, il ministro della Difesa ucraino ha pubblicato un video di questi veicoli, senza specificare il giorno in cui sono arrivati. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz da parte sua ha annunciato ieri che Berlino ha fornito a Kiev carri armati “modernissimi” Leopard , e il ministero della Difesa ha successivamente affermato che sono stati consegnati 18 carri armati .

10:17

Condivisione

Tutte le tue illustrazioni del fronte sono prese dalla parte ucraina: è perché è impossibile coprire la guerra dall’altra parte, o è un desiderio editoriale?

Segno

Buongiorno Marco,

Qualche settimana fa, Benoît Vitkine, il nostro corrispondente a Mosca, ha ampiamente risposto alla tua domanda :

L’accesso al fronte è molto ristretto e controllato, anche per i media russi. Basti dire che i giornalisti occidentali non vi hanno accesso.

Poi, per quanto riguarda le zone prossime al fronte, e in particolare i territori annessi dell’Ucraina, ci sono due modi di operare lì:

– ottenendo l’accreditamento dalle autorità di Donetsk o Luhansk. Alcuni media francesi lo hanno regolarmente, il che ha permesso loro di lavorare sia a Donetsk che a Mariupol… Personalmente, mi è stato sistematicamente rifiutato questo accesso dalla metà del 2015;

– viaggi organizzati nell’esercito. Ce ne sono state diverse nel corso del 2022, e io ho partecipato a una di esse, a giugno. Nell’articolo principale che ho tratto da esso ho cercato di essere completamente trasparente sulle condizioni di lavoro e su ciò che è possibile vedere. Inoltre, dall’estate non sono state organizzate gite.

10:13

Condivisione

09:30

Condivisione

La Francia raddoppierà le consegne di proiettili all’Ucraina e consegnerà SAMP/T terra-aria

I soldati ucraini caricano proiettili da 155 mm in un cannone semovente Krab. (Foto di ANATOLII STEPANOV / AFP) ANATOLII STEPANOV / AFP

La Francia raddoppierà il numero di proiettili da 155 mm consegnati all’Ucraina, annuncia il ministro degli eserciti Sébastien Lecornu in un’intervista a Le Figaro . Parigi “consegnerà le attrezzature terrestri necessarie alla controffensiva dell’Ucraina: stiamo così raddoppiando la consegna di proiettili da 155 mm per portarla a 2.000 al mese da fine marzo”, ha affermato, affermando in un colloquio congiunto con il ministro della Economia Bruno Le Maire.

I proiettili da 155 mm, sparati in particolare dai cannoni francesi Caesar o dai tedeschi Pzh 2000 e con una gittata fino a 40 chilometri, vengono sparati ogni giorno in quantità industriale sia dai russi che dagli ucraini.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avvertito a febbraio che Kiev stava usando più munizioni di quante ne potesse produrre l’Alleanza, mettendo “sotto pressione” le scorte e le industrie della difesa occidentali . Da allora l’Unione Europea ha deciso di sbloccare due miliardi di euro per fornire un milione di proiettili all’Ucraina.

I produttori di armi sono quindi incoraggiati ad aumentare le proprie capacità produttive e ridurre i tempi di consegna. Nexter, che produce proiettili da 155 mm in Francia, prevede di produrre 150.000 proiettili all’anno nel 2025, tre volte di più rispetto a prima dello scoppio del conflitto. Il presidente Emmanuel Macron dovrebbe riunire martedì per la prima volta gli industriali della difesa all’Eliseo per fare il punto sulla transizione verso questa “economia di guerra” , da lui auspicata.

Secondo Sébastien Lecornu, Parigi fornirà anche “molto presto” il sistema di difesa terra-aria SAMP/T promesso all’Ucraina, che “rappresenta un valore di diverse centinaia di milioni di euro” . “E stiamo studiando, con [il primo ministro] Élisabeth Borne, la ricostituzione del fondo di sostegno all’Ucraina voluto dalla maggioranza presidenziale nell’Assemblea nazionale, di cui i 200 milioni sono stati interamente stanziati”, ha aggiunto . L’Ucraina è stata in grado di utilizzare questo fondo per acquistare attrezzature dai produttori francesi.