Guerra Russia-Ucraina

Notizia in aggiornamento

Guerra in Ucraina: dall’inizio dell’invasione russa, gli alleati di Kiev hanno consegnato 230 carri armati e 1.550 veicoli corazzati

Secondo il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, anche “gli alleati ei partner del gruppo di contatto guidato dagli Stati Uniti” hanno inviato “quantità significative di munizioni”.

Ucraina: ucciso in zona occupata un poliziotto che collaborava con i russi

Un poliziotto che collaborava con le autorità russe è stato ucciso giovedì da un ordigno esplosivo a Melitopol, una delle principali città delle zone occupate dell’Ucraina meridionale, ha reso noto l’amministrazione russa. Melitopol è la capitale della parte invasa dai russi della regione ucraina di Zaporizhia. L’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino davanti a un condominio, ha detto la filiale del ministero dell’Interno russo in questa regione che la Russia ha rivendicato l’annessione a settembre. Due agenti di polizia sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, uno di loro è poi morto in ospedale, secondo il sito web dell’amministrazione, che ha pubblicato un video che mostra un furgone e un’auto danneggiati dall’esplosione e macchie di sangue sul terreno vicino.

Il sindaco in esilio di Melitopol, Ivan Fedorov, ha affermato su Telegram che l’uomo ucciso era un “collaboratore” . Secondo lui, è Oleksandr Michchenko, l’ex capo della polizia di una località vicino a Melitopol che ” non solo è andato lui stesso dalla parte del nemico, ma ha anche convinto i suoi colleghi a diventare traditori” . Con una popolazione prebellica di circa 150.000 abitanti, Melitopol fu conquistata poco dopo l’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022 e ora si trova a circa 65 chilometri dietro la linea del fronte più a nord.

Intervista a Xi-Zelensky: il Cremlino accoglie con favore qualsiasi tentativo di portare la pace in Ucraina

Il Cremlino ha detto giovedì di aver accolto con favore qualsiasi iniziativa per “avvicinare la fine del conflitto” in Ucraina, il giorno dopo la conversazione telefonica tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo cinese, Xi Jinping, che sta cercando di imporsi. un mediatore. “Siamo pronti ad accogliere qualsiasi cosa possa [consentire] di avvicinare la fine del conflitto in Ucraina “, ha detto alla stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto di questa intervista telefonica.

Secondo quanto riferito, il giornalista italiano il cui faccendiere ucraino è stato ucciso mercoledì a Kherson ha ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini

“Il nostro inviato Corrado Zunino e il suo faccendiere Bogdan Bitik sono caduti oggi in un agguato dei cecchini russi alla periferia di Kherson, nel sud dell’Ucraina”, ” Bodgan Bitik purtroppo non è sopravvissuto (…) Corrado, ferito alla spalla, è ricoverato a Kherson”, ha riferito mercoledì il quotidiano italiano La Repubblica . I due giornalisti, che hanno seguito ampiamente il conflitto dall’invasione russa, indossavano giubbotti antiproiettile con la scritta “press” , ha detto il giornale.

Secondo il Centro governativo per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni su Telegram , Corrado Zunino ha ricevuto avvertimenti dall’esercito ucraino che ha ignorato, ha riferito giovedì l’agenzia di stampa RBC-Ucraina .

Guerre en Ukraine en direct : depuis le début de l’invasion russe, les alliés de Kiev ont livré 230 chars et 1 550 véhicules blindés

Selon le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, « les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les Etats-Unis » ont aussi envoyé « des quantités importantes de munitions ».

Ucraina: ucciso in zona occupata un poliziotto che collaborava con i russi

Un poliziotto che collaborava con le autorità russe è stato ucciso giovedì da un ordigno esplosivo a Melitopol, una delle principali città delle zone occupate dell’Ucraina meridionale, ha reso noto l’amministrazione russa. Melitopol è la capitale della parte invasa dai russi della regione ucraina di Zaporizhia. L’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino davanti a un condominio, ha detto la filiale del ministero dell’Interno russo in questa regione che la Russia ha rivendicato l’annessione a settembre. Due agenti di polizia sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, uno di loro è poi morto in ospedale, secondo il sito web dell’amministrazione, che ha pubblicato un video che mostra un furgone e un’auto danneggiati dall’esplosione e macchie di sangue sul terreno vicino.

Il sindaco in esilio di Melitopol, Ivan Fedorov, ha affermato su Telegram che l’uomo ucciso era un “collaboratore” . Secondo lui, è Oleksandr Michchenko, l’ex capo della polizia di una località vicino a Melitopol che ” non solo è andato lui stesso dalla parte del nemico, ma ha anche convinto i suoi colleghi a diventare traditori” . Con una popolazione prebellica di circa 150.000 abitanti, Melitopol fu conquistata poco dopo l’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022 e ora si trova a circa 65 chilometri dietro la linea del fronte più a nord.

11:57

Condivisione

Intervista a Xi-Zelensky: il Cremlino accoglie con favore qualsiasi tentativo di portare la pace in Ucraina

Il Cremlino ha detto giovedì di aver accolto con favore qualsiasi iniziativa per “avvicinare la fine del conflitto” in Ucraina, il giorno dopo la conversazione telefonica tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo cinese, Xi Jinping, che sta cercando di imporsi. un mediatore. “Siamo pronti ad accogliere qualsiasi cosa possa [consentire] di avvicinare la fine del conflitto in Ucraina “, ha detto alla stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto di questa intervista telefonica.

Secondo quanto riferito, il giornalista italiano il cui faccendiere ucraino è stato ucciso mercoledì a Kherson ha ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini

“Il nostro inviato Corrado Zunino e il suo faccendiere Bogdan Bitik sono caduti oggi in un agguato dei cecchini russi alla periferia di Kherson, nel sud dell’Ucraina”, ” Bodgan Bitik purtroppo non è sopravvissuto (…) Corrado, ferito alla spalla, è ricoverato a Kherson”, ha riferito mercoledì il quotidiano italiano La Repubblica . I due giornalisti, che hanno seguito ampiamente il conflitto dall’invasione russa, indossavano giubbotti antiproiettile con la scritta “press” , ha detto il giornale.

Secondo il Centro governativo per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni su Telegram , Corrado Zunino ha ricevuto avvertimenti dall’esercito ucraino che ha ignorato, ha riferito giovedì l’agenzia di stampa RBC-Ucraina .