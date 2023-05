Barcellona Pozzo di Gotto: Patty Pravo Minaccia Bionda

PATTY PRAVO

“Quella volta che Angelo Frontoni mi fotografò a Isola Bella …”

Il ritorno in Sicilia di Patty Pravo: domani sera alle 21 al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

“Ho scoperto solo di recente che “La bambola” è stato un inno femminista. Pensandoci bene, perché no? No ragazzo no, tu non mi metterai … tra le dieci bambole”. Sorride Patty Pravo e va indietro con la memoria: ad appena un mese dal suo compleanno – 75 anni portati con eleganza – riesce ancora a meravigliare chi l’ascolta. E lei, l’ex ragazza del Piper, ha voluto intitolare il suo nuovo tour “Minaccia bionda”. Ovvero? “Non so cosa siano i rimpianti! Nella mia vita ho sempre fatto tutto ciò che volevo, sono una minaccia”. Patty Pravo salirà domani sera (venerdì 12 maggio) alle 21 sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, per poi trasferirsi domenica al Teatro Impero di Marsala. Al suo fianco, in questo percorso tra parole e musica, ci sarà il conduttore e showman Pino Strabioli. “E’ un progetto che nasce durante il lockdown con un libro fotografico curato da Pino e dal mio assistente Simone Folco; che poi si è trasformato in una prima serata su Raiuno e in un tour nei teatri. Pino è mio amico da sempre, ci siamo conosciuti negli anni ’80, ci presentò Gabriella Ferri”. “Minaccia bionda” è un autentico viaggio nel mondo della cantante ma anche della “vera” Nicoletta Strambelli, tra ricordi, aneddoti, personaggi e amici. In scaletta brani che hanno segnato la storia della musica italiana, da “Pensiero stupendo” a “Il paradiso”, “E dimmi che non vuoi morire”, ma anche quelli più ricercati e sperimentali del repertorio; oltre ad una sua personale “carte blanche” in omaggio a De Gregori e Venditti, passando per Leo Ferrè e Jacques Brel.

Dieci Sanremo e in nove è arrivata in finale. “Nel ‘70 con la spada nel cuore sono stata io a chiedere a Ennio Melis cosa fosse Sanremo: ero curiosa, e poi ne ho fatti dieci”.

Infine la Sicilia, manca da un bel po’ di tempo. “No, sono venuta recentemente ma non per lavoro. E’ un’isola che mi piace molto e che ho frequentato parecchio. Forse il ricordo più bello fu uno shooting fotografico con Angelo Frontoni a Isola Bella, un luogo magico con persone meravigliose”.

I biglietti per assistere al concerto si possono acquistare nei Circuiti Tickettando, Ticketone. Il tour è prodotto e organizzato da Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci. “Minaccia bionda” è curato da Pino Strabioli e Simone Folco.

Il cartellone del Teatro Mandanici si avvia verso la chiusura: il 20 maggio ancora musica, stavolta con un omaggio ai Pooh: la tribute band “Anni senza fiato” prende le mosse da un album storico, l’unico registrato in studio nel 1984. Alla tribute band capitanata da Antonello Mallaci (lead vocal) e da Nunzio Garro (voce e Keyboards), si uniranno per l’occasione i ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen direttamente da “Ballando con le stelle”. Chiuderà la stagione il 26 maggio, il concerto della Fanfara dei Carabinieri.

