Guerra Russia-Ucraina

Guerra in Ucraina: Regno Unito e Olanda annunciano di voler “costruire una coalizione internazionale” per consegnare caccia F-16 all’Ucraina

L’annuncio è stato dato martedì quando i leader del Consiglio d’Europa si sono riuniti in Islanda per mostrare l’unità dell’Europa allargata nel suo sostegno all’Ucraina. Gli stati europei hanno creato un registro internazionale dei danni di guerra causati dall’invasione russa.

Volodymyr Zelensky, in visita a Roma, Berlino e Parigi, si arma per la sua controffensiva in Ucraina

Al termine del suo mini tour europeo, il presidente ucraino ha ottenuto nuove consegne di armi dai suoi alleati, ma non è riuscito in questa fase a convincere Francia o Germania a fornirgli aerei.