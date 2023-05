Cultura. Torna in Emilia-Romagna con una lunga tournée il Cirque Bidon. Conferenza stampa, causa maltempo esclusivamente on line, con l’assessore Felicori mercoledì 17 maggio

In collegamento anche il fondatore di questo circo poetico che si sposta al ritmo lento delle carrozze trainate da cavalli, François Rauline

Bologna – Una carovana di giocolieri, acrobati, cantastorie e galline e altri animali da cortile che viaggia al ritmo lento delle carrozze trainate da cavalli per dare vita ad ogni tappa ad uno spettacolo poetico e divertente. E’ il Cirque Bidon che presto tornerà a valicare le Alpi, dopo i successi del 2016 e 2018, per arrivare in Emilia-Romagna per un tour di oltre 3 mesi.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani mercoledì 17 maggio, alle ore 12, causa maltempo esclusivamente in modalità on line e non anche in presenza come comunicato in precedenza.

In collegamento interverranno l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, la presidente di Ater Fondazione, Orsola Patrizia Ghedini, la responsabile relazioni esterne di Teatro Necessario, Maria Giulia Guiducci e il fondatore e direttore artistico di Cirque Bidon, François Rauline.

I giornalisti che intendano partecipare sono pregati di inviare, entro le 11 del 17 maggio, una e-mail all’indirizzo stampaseg@regione.emilia-romagna.it